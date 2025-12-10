Rosario y del Castillo chocan en pelea estelar del domingo en boxeo en Santiago

El púgil local, Aris -El Mudo- Rosario y el capitaleño, Elvis del Castillo, escenificarán la pelea estelar del cartel internacional masculino y femenino de boxeo profesional, La Batalla’7 de Santiago, el próximo domingo desde las 5:00pm en el multiuso Nani Marrero, del ensanche Bermúdez, Santiago.

Así lo dio a conocer el promotor boxístico, José Aníbal Cruz, presidente de Cruz & Rodríguez Boxing Promotion, que, junto a Golden Globe Boxing Promotion, montan la fabulosa cartelera de boxeo profesional que ha llamado la atención en esta ciudad.

Para el combate de seis asaltos, ambos pugilistas se mantienen en el peso de las 147 libras y entrenan fuerte, muestran confianza en sus desempeños, mientras la fanaticada del Mudo Rosario abarrota el gimnasia dando ánimo a su ídolo que responde genial.

El cartel incluye más de diez combates, entre ellos, en las 160 libras, a 6 asaltos, Kevin Carree vs José Manuel Pérez; en 130 libras a 6 rounds, Junior Valdez vs Rainy Payano; en 200 libras, a 6 asaltos, Leonel Alejandro Cruz vs Jean Carlos Rodríguez.

También, en 154 libras, a 8 rounds, Ramón José García vs David Martínez; en las 140 libras, a 6 rounds, Nick Steven Torres vs Ariel Ramírez; en 108 libras, a 6 actos, Miladie Santana vs Manzol Jean; en 118 libras, a 8 asaltos, Frandy Pierre vs Gabriel Guzmán; en 190 libras, a 4 actos, Isaac Pérez vs Jefferson Regalado; en 140 libras, a 8 rounds, Eric Hernández vs Jorge Luís Torres, en 154 libras a 6 rounds, José Alejandro López vs Andoni Zapata y en 154 libras, a 6 actos, José Saint-Hilaire vs Carlos Toribio Uceta.