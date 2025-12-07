Lamont Roach y Pitbull Cruz empatan en pelea por el título del CMB

Lamont Roach Jr. e Isaac Cruz finalizaron su combate del sábado por la noche con un empate por decisión mayoritaria en el Frost Bank Center de San Antonio.

Con el resultado, Cruz conservó su título interino superligero del CMB, mientras que Roach sumó su segundo empate consecutivo por la misma vía en lo que va de año.

Las tarjetas reflejaron lo parejo del enfrentamiento: un juez vio ganador a Cruz 115-111, mientras que los otros dos marcaron 113-113.

El duelo inició muy equilibrado, con Cruz anotando una caída en el tercer asalto que le dio una ventaja temprana. No obstante, Roach ajustó su estrategia y logró tomar mayor control en la segunda mitad del combate. Aun así, su esfuerzo no bastó para cambiar el desenlace, quedándose nuevamente sin una victoria.

Roach (25-1-3, 10 KOs), oriundo de Washington, D.C., venía de un controvertido empate por decisión mayoritaria contra Gervonta "Tank" Davis en marzo. Al no poder conseguir una revancha, Roach tuvo que buscar otras opciones y optó por subir a las 140 libras para enfrentarse a Cruz.

Cruz, quien en 2021 llevó a Gervonta Davis hasta la distancia en una cerrada derrota por decisión, venía en racha: había ganado seis de sus últimas siete peleas y obtuvo el título interino superligero del CMB en su compromiso anterior ante Omar Salcido.

Desde el primer asalto, Cruz salió decidido sobre Roach, lanzando golpes amplios y presionando sin descanso. Su agresividad le funcionó en los compases iniciales, aunque Roach supo encontrar espacios para responder con su mano izquierda. Mientras Roach seleccionaba con paciencia sus momentos, Cruz atacaba con ferocidad. En un intercambio del tercer asalto, un zurdazo de Cruz desequilibró a Roach, enviándolo a la lona por primera vez en su carrera —aunque sin daños graves— y obligándolo a modificar su planteamiento.

A partir de la caída, Roach apostó por el combate en corto, generando cruces intensos en el interior. Cruz golpeaba bien al cuerpo, mientras Roach encontraba contragolpes limpios a la barbilla del “Pitbull”. En el sexto asalto, Roach conectó un potente gancho de izquierda, su mejor golpe hasta el momento. Aun así, terminó intercambiando en el tipo de pelea que favorecía a Cruz, en lugar de explotar más su boxeo a la distancia.

En los asaltos intermedios, Roach hizo un ajuste clave: adoptó una estrategia de defensa y contraataque para obligar a Cruz a entrar en su radio. El plan dio resultados, permitiéndole conectar golpes tanto a la entrada como a la salida. Cruz, además, perdió un punto por agarres excesivos en el séptimo asalto, lo que compensó la caída previa. El cambio de ritmo desconcertó a Cruz y dio a Roach un mayor control, apagando incluso el ambiente en la arena. Sin embargo, “Pitbull” volvió a la carga en los asaltos finales y cerró mejor.

El duelo terminó siendo tan cerrado como intenso, concluyendo en un empate que dejó a ambos con sensación de inconformidad, pese a que Roach conectó más golpes totales (191-159). Tras el veredicto, ambos boxeadores se mostraron abiertos a una revancha.

En la pelea coestelar, O’Shaquie Foster dominó con claridad a Stephen Fulton y se llevó la victoria por decisión unánime, coronándose campeón interino ligero del CMB.