Benavidez vence a Yarde en 7mo asalto y retiene título semipesado del CMB

David Benavídez reforzó su dominio como monarca semipesado del Consejo Mundial de Boxeo el sábado, al vencer por nocaut a Anthony Yarde, con lo que extendió su racha invicta a 31 peleas.

El estadounidense de 27 años, que ascendió a la división el año pasado, fue desmoronando gradualmente a Yarde (27-4, 24 nocauts) con presión sostenida y combinaciones rápidas, dejando al retador británico con la nariz ensangrentada en el sexto asalto antes de que el réferi detuviera la pelea a los 1:59 minutos del séptimo episodio.

La derrota marcó el tercer intento fallido del boxeador británico de 34 años por conquistar un título mundial, tras caer por nocaut ante Sergey Kovalev y Artur Beterbiev. A pesar de momentos de competitividad, Yarde pasó gran parte del combate a la defensiva mientras Benavídez tomaba el control con su velocidad y precisión.

“Siempre hay espacio para mejorar”, comentó Benavídez. “Dijeron que no podía detener a este tipo y que no tenía poder en 175 libras, lo hice ver mejor que Beterbiev y Kovalev”.

Benavidez (31-0, 24 nocauts) reiteró sus planes de subir a peso crucero a continuación y buscar al campeón de la AMB y la OMB, el mexicano Gilberto Ramírez.

Haney se lleva decisión sobre Norman Jr.

En la otra pelea principal de la cartelera, Devin Haney reclamó el título welter de la OMB por decisión unánime sobre su compatriota estadounidense Brian Norman Jr., convirtiéndose en campeón mundial de tres divisiones.

Haney derribó a Norman (28-1, 22 nocauts) en el segundo asalto para tomar el impulso y mantuvo el control gracias a su certero jab. Se impuso por una puntuación de 114-113, 117-110 y 116-111.

Haney (33-0, 15 nocauts) fue campeón mundial de peso ligero y superligero. Venció a José Carlos Ramírez por decisión unánime en una pelea de 12 asaltos en Times Square en febrero.