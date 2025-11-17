Región Este rompe la hegemonía y conquista el XL Nacional Élite de Boxeo

La Región Este se adueñó del primer lugar y destronó a la provincia Santo Domingo tras cuatro años de dominio, para coronarse campeona del XL Campeonato Nacional de Boxeo Élite, celebrado en el polideportivo Dr. Fidel Mejía.

El Este impuso su ritmo desde el inicio y terminó en la cima con cuatro oros, dos platas y dos bronces, sumando 27 puntos.

El segundo lugar fue para la Región Sur, con tres oros, dos platas y tres bronces (21 puntos), mientras que la provincia Santo Domingo ocupó el tercer peldaño con dos oros, una plata y cinco bronces (14 puntos). Monte Plata quedó cuarta, con 9 puntos, seguida del Norte (6 puntos) y el Distrito Nacional (1 punto).

Los nuevos campeones nacionales (de República Dominicana), la mayoría de los cuales representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 son: Welin Adames (50 kg, Este), Fredelin de los Santos (55 kg, Sur), Johan Aguero (60 kg, Sur), Miguel Ángel Encarnación (65 kg, Monte Plata), Kenvin Junior Pérez (70 kg, Sur), Rolando del Castillo (75 kg, Este), Noel Pacheco (80 kg, PSD), Patricio Polonia (85 kg, Este), Daniel Guzmán (90 kg, Este) y José Agustín Triset (+90 kg, PSD).

Premiación: brillo, emoción y respaldo

La ceremonia de premiación tuvo un sello especial: además de las medallas, los atletas recibieron obsequios de la marca Opal Jeans, incluyendo pantalones, mochilas y kits deportivos.

El trofeo de campeón fue entregado a la región Este por el Comité Organizador, presidido por el viceministro de Deportes Franklin de la Mota, junto al presidente ad vitam de la Federación Dominicana de Boxeo, Bienvenido Solano, y el presidente de la Asociación de Boxeo de Monte Plata, Primitivo Cadete. Lo recibió su entrenador Silverio Peguero acompañado de sus púgiles y otros técnicos.

El subcampeón del Sur recibió su trofeo por una comisión encabezada por su entrenador Rafael Lorenzo Santana, mientras que la provincia Santo Domingo obtuvo el tercer lugar, con premiación entregada por el diputado John Contreras al entrenador Santo “Pedrito” Peralta.

Fausto Severino recibe una placa de reconocimiento por parte de la Asociación de Boxeo de Monte Plata y el Comité Organizador del XL Campeonato Nacional de Boxeo Élite.

Reconocimientos especiales

El Comité Organizador otorgó placas de reconocimiento a Fausto Severino, por su histórico impulso al deporte en Monte Plata y su rol en los Juegos Nacionales 2006, y al dirigente Braudilio Vergal por su continuo apoyo a los torneos de boxeo en la provincia.

Medallistas por categoría

50 kg: Oro para Welin Adames (Este),,quien ganó por RSC; plata para Oliver Encarnación (Sur); bronces para Luis Miguel Devers (Norte) y Darlyn Ariel Jiménez (PSD).

55 kg: Oro para Fredelin de los Santos (Sur),,que obtuvo decisión unánime 5-0; plata para Keuryn Miguel Alcántara (PSD); bronces para Johan Guzmán (DN) y Eri Deyvid Jiménez (Este).

60 kg: Oro para Johan Aguero (Sur) por decisión 5-0; plata para Randy Lexi Gioven (Este); bronces para Donny García (DN) y Juan Jordeli Mejía (Monte Plata).

65 kg: Oro para Miguel Ángel Encarnación (Monte Plata), quien recibió además RD$10,000; plata para Jeison Javier (Este); bronces para Pedro Michael Mambrú Castillo (PSD) y Eliezer Pérez (Sur).

70 kg: Oro para Kenvin Junior Pérez (Sur) por decisión 4-1; plata para Braian Ortiz (Norte); bronces para Frankely Meléndez (Monte Plata) y Yhon Manuel Acosta (PSD).

75 kg: Oro para Rolando del Castillo (Este) tras falla de peso de su oponente; plata para Misael Santana (Sur); bronces para Ronald Miguel Mendoza (Monte Plata) y Jeriel Núñez (Norte).

80 kg: Oro para Noel Pacheco (PSD) por decisión 5-0; plata para Israel Gil Germana (Monte Plata); bronces para Josía Núñez (Norte) y Nathanael Figuereo (Sur).

85 kg: Oro para Patricio Polonia (Este) por RSC; plata para Wilmer Valerio; bronce para Ernesto Cabrera Lovis (PSD).

90 kg: Oro para Daniel Guzmán (Este) por decisión unánime; plata para Ismael Alexander Santos (Norte); bronces para Wander Aníbal Mendoza (PSD) y Luis Báez (Sur).

+90 kg: Oro para José Agustín Triset (PSD) tras abandono del rival; plata para Randy Manuel Peralta; bronces para Alan Vicioso Guerrero (DN) y Hang Pichardo (Este).

Transmisión y agradecimientos

El torneo fue transmitido por CDN Sports y Colimdo TV, permitiendo que todo el país siguiera de cerca la acción. Durante la emisión, el viceministro Franklin de la Mota agradeció el apoyo de instituciones públicas, empresas privadas y la comunidad de Sabana Grande de Boyá, cuyo respaldo fue clave para el éxito del evento.