Región Este arranca con potencia y domina apertura del Nacional de Boxeo Élite 2025

La Región Este salió con los guantes encendidos y dominó la primera jornada del XL Campeonato Nacional de Boxeo Élite, al sumar cuatro triunfos en una noche marcada por intensidad, polémica y exhibiciones de fuerza en el polideportivo Dr. Fidel Mejía.

El duelo más cerrado lo protagonizó el romanense Randy Lexi Gioven (60 kg), quien venció 3-2 a Ezequiel Martínez, del Norte, en una decisión que generó disgusto inmediato del santiaguero. El Este también sumó victorias con Eri Deyvid Jiménez (55 kg), Daniel Guzmán (90 kg) y Welin Adames (50 kg), sellando una presentación dominante.

La provincia Santo Domingo inició su camino en busca de un quinto título consecutivo, quedando empatada con el Sur y Monte Plata con dos triunfos por bando.

Noel Pacheco (80 kg) y Pedro Michael Mambrú Castillo (65 kg) dieron los puntos para los capitaleños, mientras que por el Sur brillaron Fredelin de los Santos (55 kg) y Misael Santana (75 kg).

Monte Plata defendió su casa con Miguel Ángel Encarnación (65 kg) vía RSC y Ronald Miguel Mendoza (75 kg) por ABD.

El Distrito Nacional y el Norte obtuvieron una victoria cada uno, gracias a las contundentes presentaciones de Donny García (60 kg, DN, RSC en el primer round) e Ismael Alexander Santos (90 kg, Norte, 5-0).

El campeonato reúne a las selecciones del Norte, Sur, Este, Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y los anfitriones de Monte Plata, que durante tres días disputan la supremacía del boxeo élite dominicano en 10 categorías.

La ceremonia inaugural incluyó desfile con madrinas, compromisos de apoyo de las autoridades locales y el reconocimiento del viceministro Franklin de la Mota por los 40 años ininterrumpidos del torneo.

Las leyendas Luisito Pie, Joan Guzmán, Félix Díaz y Juan José Ubaldo Cabrera dieron el campanazo de honor, mientras que los juramentos estuvieron a cargo de Miguel Encarnación de los atletas y Juan Reyna a los jueces.

Las semifinales se celebran este viernes y la gran final el sábado a las 6:00 p. m., con transmisión de CDN Sports y Colimdo TV.