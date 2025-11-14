Campeonato Nacional de Boxeo Élite 2025 inicia con demostración de alta calidad de los púgiles

Con la presencia de autoridades deportivas y funcionarios de la provincia Monte Plata, fue inaugurado este jueves el cuadragésimo Campeonato Nacional de Boxeo Élite, en el polideportivo Dr. Fidel Mejía de Sabana Grande de Boyá.

El primer combate en la categoría de los 60 kgs fue ganado por Donny García, del Distrito Nacional, quien derrotó en el mismo primer round por la vía RSC a Graibel Paulino Peña de la provincia Santo Domingo, equipo que busca prolongar su hegemonía, después de haber ganado las últimas cuatro ediciones del evento, incluida la del año pasado en Verón, Punta Cana.

En tanto que, en el segundo combate, también en los 60 kgs, Randy Lexi Gioven, de la Región Este (La Romana) ganó en una cerrada votación 3-2 a Ezequiel Martínez de la Región Norte (Santiago), quien de inmediato manifestó su disgusto por la decisión y tuvo que ser sacado del cuadrilátero por sus entrenadores.

Dos pugilistas intercambian golpes durante uno de los combates celebrados en la jornada inaugural del Campeonato Nacional.

En la categoría de los 80 kgs,

Noel Pacheco, de la Provincia Santo Domingo derrotó a Yeremy Puello de la Región Este (La Romana) también en cerrada y discutida decisión (3-2).

En los 55 kgs, Eri Deyvid Jimenez, de la.Región Este (San Pedro de Macorís) ganó por voto unánime de los jueces (5-0) a Osiris Moreta de Monte Plata, la provincia anfitrión.

Los equipos de las regiones Norte, Sur, Este, el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y los anfitriones de Monte Plata batallarán durante tres días por la supremacía del boxeo élite de República Dominicana.

La Ceremonia

El vistozo acto inaugural inició con el desfile de las delegaciones, encabezadas por sus respectivas madrinas, escenario en el que el alcalde de Sabana Grande de Boyá, Marcos Taváfelixrez, se comprometió a continuar trabajando para que este tipo de eventos se sigan realizando en el municipio.

Asimismo, el viceministro de Deportes y presidente del Comité Organizador,

destacó la labor realizada por los miembros del Comité Organizador y agradeció el apoyo recibido para el montaje del torneo.

Felicitó también a la Federación por los 40 años del torneo.

De su lado, Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), expresó que se sentía halagado por la invitación al evento y destacó la importancia de mantenerlo por 40 años, en un deporte que aporta tanto al reconocimiento internacional del país.

El presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Rubén García, afirmó que este torneo es el evento más importante de la Fedoboxa y manifestó su satisfacción por la excelente organización.

Miguel Encarnación, de la selección nacional tomó el juramento de los atletas. Mientras que, Juan Reyna tomó el juramento de los jueces

En tanto que, Luisito Pie, Joan Guzmán, Felix Díaz y Juan José Ubaldo Cabrera dieron unidos el campanazo de honor.

De este evento saldrán, además, los campeones nacionales en 10 categorías, según resaltó Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Boxeo.

El presidente de la Asociación de Boxeo de Monte Plata, periodista Primitivo Cadete, dijo que para este viernes están programadas as peleas semifinales y que la gran final está prevista para el sábado, a partir de las seis de la tarde.

Transmisión TV

Las peleas son transmitidas por CDN Sports y Colimdo TV.