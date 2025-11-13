Campeonato Nacional de Boxeo Élite 2025 iniciará este jueves con los mejores púgiles de RD

Con la participación garantizada de los mejores boxeadores de las diferentes regiones del país, el cuadragésimo Campeonato Nacional de Boxeo Élite será puesto en marcha la tarde de este jueves en el polideportivo Dr. Fidel Mejía de Sabana Grande de Boyá.

Los equipos de las regiones Norte, Sur, Este, el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y los anfitriones de Monte Plata batallarán durante tres días por la supremacía del boxeo élite de República Dominicana.

La provincia Santo Domingo buscará prolongar su hegemonía, después de haber ganado las últimas cuatro ediciones del evento, incluida la del año pasado en Verón, Punta Cana.

Sin embargo, la región Sur es la que cuenta con mayor número de miembros de la selección nacional, lo que podría representar una amenaza para el dominio que ha venido ejerciendo la representación de la provincia Santo Domingo.

“El torneo será muy competitivo, cada una de las regiones participará con sus mejores boxeadores y hasta que no concluya el campeonato no sabremos quién levantará el trofeo de campeón”, declaró Franklin De la Mota, presidente del Comité Organizador.

Del evento saldrán, además, los campeones nacionales en 10 categorías, según resaltó Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Boxeo.

“En el Campeonato Nacional Élite participarán los boxeadores que representarán a República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año en Santo Domingo”, agregó.

La ceremonia de apertura está prevista para las 4.45 de la tarde de este jueves e inmediatamente después se celebrará la primera cartelera del torneo.

El presidente de la Asociación de Boxeo de Monte Plata, periodista Primitivo Cadete, dijo que para el viernes está programado el programa con las peleas semifinales y que la gran final está prevista para el sábado, a partir de las seis de la tarde.

Gran entusiasmo

Autoridades nacionales, de la provincia Monte Plata y el municipio de Sabana Grande de Boyá, así como dirigentes deportivos y ex destacados atletas han confirmado su participación en la ceremonia inaugural.

Entre los que han confirmado su asistencia se encuentra el ex boxeador Joan Guzmán, ex doble campeón mundial y quien será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana en el ceremonial del próximo domingo.

Además los medallistas olímpicos Félix Díaz (boxeo) y Luis Pie (taekwondo).

Transmisión TV

Según ha confirmado la organización, las peleas serán transmitidas por CDN Sports y Colimdo TV.

“Queremos que los amantes del boxeo, tanto en el país, como fuera de República Dominicana, tengan la oportunidad de disfrutar de la calidad de los boxeadores dominicanos”, expuso De la Mota.

La justa cuenta con el apoyo de empresas del sector público y privado.