Santiago, San Cristóbal y LR ganan eliminatorias para Torneo Nacional Élite

Santiago, San Cristóbal y La Romana se impusieron en las eliminatorias de sus regiones en ruta al XL Campeonato Nacional de Boxeo Élite, que inicia el próximo jueves en Sabana Grande de Boyá.

Santiago logró colocar el mayor número de púgiles en el seleccionado de la región Norte, cuyo torneo clasificatorio fue celebrado el fin de semana en la ciudad de los 30 Caballeros.

Con cuatro boxeadores, Santiago será la provincia que comandará la escuadra del Norte para el Campeonato Nacional Élite, seguido por Samaná, que clasificó un total de tres púgiles, mientras que Valverde (Mao), María Trinidad Sánchez y Duarte completan el plantel norteño, con un clasificado cada una.

En las eliminatorias de la región Sur, también efectuadas el fin de semana en San Juan de la Maguana, San Cristóbal se alzó con el mayor número de plazas, con un total de cuatro peleadores, seguido de San Juan y la provincia Peravia, que llevaran a Sabana Grande de Boyá un púgil cada una.

En el Torneo Eliminatorio del Este, La Romana liderará el seleccionado de la región, con un total de cuatro peleadores clasificados, mientras que el Seibo, Hato Mayor, San Pedro y La Altagracia aseguraron una plaza cada una.

El Campeonato Nacional de Boxeo Élite, en su edición número 40, se celebrará durante los días 13, 14 y 15 de este mes en el municipio de Sabana Grande de Boyá.

La ceremonia inaugural está prevista para el próximo jueves, a las 4;45 de la tarde en el Polideportivo Dr. Fidel Mejía, según ha confirmado el comité organizador, que preside Franklin De la Mota y la Asociación de Boxeo de la provincia Monte Plata, encabezada por su presidente, el periodista Primitivo Cadete.

Además de las regiones Sur, Este y Norte, en el torneo participarán los seleccionados de la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y los anfitriones de Monte Plata, liderado por Sabana Grande de Boyá.

“El élite es el torneo más importante del boxeo dominicano y reúne a los mejores boxeadores del país, incluido los miembros de la selección nacional, quienes participan por sus respectivas regiones”, dijo De la Mota.

Recordó que en la justa competirán los boxeadores que representarán el próximo año a República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.