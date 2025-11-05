“Mini Pacman” y De los Santos, estelares de Shuan Boxing el 13 de diciembre

Shuan Boxing Promotion denominó como un “orgullo” presentarle a su público un espectáculo en el que actuarán el doble campeón mundial Erick “MiniPacMan” Rosa y el clasificado Edwin de los Santos.

Ambas figuras de primera línea del boxeo de paga reaparecerán en el cuadrilátero la misma noche, en una vistosa cartelera el sábado 13 de diciembre en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz de Santo Domingo.

“Para nuestra empresa es un orgullo tenerlos a ellos dos en los turnos estelares, y un gran honor presentarle a nuestro público, que nos ha apoyado este regalo de navidad”, enfatizó Bélgica Peña, CEO de Shuan Boxing Promotion.

La directora ejecutiva de la principal empresa boxística del país y una de las mejores de Latinoamérica, reafirmó su compromiso con el desarrollo de los talentos nacionales.

Se refirió especialmente a MiniPacman Rosa, a quien continúa guiando por la ruta correcta y tiene como meta lograr un tercer título mundial en igual número de categorías 2026, que lo colocaría como único entre los peleadores dominicanos y en un exclusivo círculo a nivel mundial.

En el caso de Edwin de los Santos, consideró que se trata de uno de los dominicanos con grandes posibilidades de titularse campeón el próximo año.

De los Santos se presentará ante su público dominicano, en una noche especial de Navidad, luego de varios años combatiendo en escenarios internacionales.

“Será un gran momento para reencontrarme con mi gente y sentir ese cariño que siempre me han brindado”, expresó el pugilista, poseedor de dinamitas en sus puños.

Esta cartelera promete ser una de las más emocionantes del año, con un cierre espectacular para el boxeo dominicano. Además de los combates estelares, contará con la participación de otros prometedores talentos nacionales, como el prospecto Feudri Franco, Jonathan Cabrera y Vivian Rodríguez.

Shuan Boxing Promotion continúa fortaleciendo el boxeo dominicano y ofreciendo espectáculos de primer nivel, reafirmando su liderazgo en la promoción deportiva del país.