La élite del boxeo dominicano competirá durante tres días en campeonato nacional

La élite del boxeo de República Dominicana competirá durante tres días en el Campeonato Nacional a celebrarse del 13 al 15 de este mes (noviembre) en el polideportivo Dr. Fidel Mejía de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

El evento reunirá a los mejores púgiles de las diferentes regionales del país, incluido a los miembros de la selección nacional y los que representarán a República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año en Santo Domingo.

Los detalles del principal torneo del boxeo dominicano fueron ofrecidos en una concurrida rueda de prensa celebrada este martes en el Salón Bayahibe del Hotel Catalonia del Malecón Center en Santo Domingo.

Centenares de boxeadores estarán en acción desde el próximo fin de semana en procura de su clasificación durante las eliminatorias regionales en ruta al Campeonato Nacional Élite.

El torneo eliminatorio de la región Norte se celebrará en Santiago durante los días del 6 al 9 de este mes en Santiago de los Caballeros y en la misma fecha se efectuarán las del Este, que tendrá como sede la Romana y las del Sur, en San Juan de la Maguana.

“A Sabana Grande de Boyá solo podrán llegar los campeones de sus diferentes regiones”, planteó con optimismo Franklin De la Mota, presidente del Comité Organizador.

Además de las regiones Sur, Norte y Este, en el Campeonato Nacional Élite competirán las selecciones del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y los anfitriones de Monte Plata, liderado por Sabana Grande de Boyá.

Además de Franklin De la Mota, en el encuentro con la prensa hablaron Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Bienvenido Solano, inmortal del deporte y presidente Ad Vitam de la Federación Dominicana de Boxeo; el diputado John Contreras; Saturnino García, quien representó a la gobernadora de Monte Plata, Rafaela Javier Gomera y Primitivo Cadete, presidente de la Asociación de Boxeo de la citada provincia.

Estuvieron presentes los miembros del Comité Organizador Carlos Silié, Carmen Leyda Mora, Fausto Severino, Angel Contreras, Braulio “Chicho” Velgar y Humberto Vilchez, además de Leopoldo Portes, viceministro de Deportes; Elvys Duarte, subdirector del Instituto Nacional de Educación Física y José Rubén Gonell, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, así como los medallistas olímpicos Félix Díaz (oro en Beijing 2008) y Luis Pie (bronce en Río 2016).

las delegaciones

La llegada de las delegaciones a la ciudad sede está prevista para la tarde del 12 de este mes y al día siguiente se efectuará en acto oficial de apertura y la primera cartelera preliminar.

El evento continuará el 14 y finalizará el 15 con los nuevos campeones nacionales del boxeo de República Dominicana en la máxima categoría, la élite.

También se entregará la gran copa a la región que resulte campeona del evento.

El campeonato ha generado un gran respaldo por parte de las autoridades provinciales y municipales de Monte Plata, así como instituciones del sector público y privado del país.

La justa es organizada por un comité que preside Franklin De la Mota, viceministro de Deportes, en coordinación con la Asociación de Boxeo de la provincia Monte Plata, al frente de la cual se encuentra el periodista Primitivo Cadete, con el aval de la Federación Dominicana de Boxeo, que preside Rubén García.