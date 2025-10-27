Simonién gana la revancha al mudo Rosario en el boxeo profesional

The King Joel Johnián Simonién, de manera unánime, ganó la revancha que otorgó al mudo Aris Rosario, en la pelea estelar de la cartelera de boxeo profesional realizada el pasado domingo en el multiuso techado Nani Marrero, del ensanche Bermúdez.

Desde el inicio del combate el mudo Rosario atacó con fuerza a Simonién, que, con acrobáticos movimientos de sus pies, cintura y cabeza, como un depurado estilista se retiraba hacia atrás y a ambos lados, izquierda-derecha, utilizando golpeos de puños esporádicamente, pero su rival sacaba ventaja en los primeros asaltos.

A la altura del cuarto asalto, Simonién se defendía ante un Rosario que cada vez atacaba con más fuerza y lo desafiaba, pero, comenzó a faltarle el aire y sus ataques ya no eran efectivos, aunque los mantenía, al mismo tiempo, The King se metía en problemas, de nuevo, igual que en el pleito anterior, se lesionaba el brazo izquierdo.

Al final del cuarto round el mudo Rosario lucía sumamente cansado y no se defendía adecuadamente, mientras la fortaleza física y mental de Simonién crecía y lograba buenos resultados pegando con un solo puño lo que al final le dio el triunfo por decisión unánime, aunque cerrada individualmente en cada juez, el combate fue en las 147 libras, a ocho asaltos.