"The King" Simolién y "El Mudo" Rosario en pelea estelar de boxeo el domingo

La revancha entre The King Joel Simolién y El Mudo Aris Rosario, en la pelea estelar, así como el retorno del invicto José Manuel Pérez (El Cuervo), encienden "¡La Batalla de Santiago’6!", gran cartelera internacional de boxeo profesional el próximo domingo en el multiuso Nani Marrero, del Ensanche Bermúdez.

Los empresarios boxísticos de Cruz & Rodríguez Boxing Promotion y Golden Glove Boxing Promotion, organizadores de la fabulosa cartelera, se han encontrado con una rivalidad muy fuerte entre los barrios del domínico-haitiano The King Simolién, quien se mantiene invicto y del Mudo Rosario, que tiene una derrota propinada por su rival.

Se destaca que, Ambos pugilistas, hace varios meses escenificaron un candente combate que, hasta la parte media, dominaba el Mudo, pero, luego The King emparejó las acciones atacando a su rival, para conseguir una decisión dividida a su favor que fue protestada enérgicamente por los seguidores del Mudo que se notaba contrariado y por señas preguntaba qué pasaba, la pelea del domingo es en las 147 libras a 8 asaltos.

Mientras que, en la otra pelea estelar, el que siempre “sale a matar” El Cuervo José Manuel Pérez, de Hato del Yaque, quien está invicto en 5 peleas, 4 de ellas por nocauts, se enfrentará al santiaguense, Wilson Villamán, en las 160 libras, a 8 rounds.

Las peleas semi-estelares son las siguientes: David Badel, de Navarrete vs Cristopher Polanco, en las 140 libras a 4 asaltos y el retorno del famoso La Vaca Osvaldo Cabrera, de Villa González vs Wilmane Pierre, en las 140 libras a 8 Rounds.

La cartelera, llena de talentos, la completan, de Puerto Rico, Cristopher castillo vs Ángel Rodríguez, de Santiago, en las 122 libras a 4 asaltos; de Constanza Junior Valdez vs Víctor Morel, de Dajabón, en las 130 libras a 4 asaltos; Víctor Estévez, de San Cristóbal vs Cristopher Quezada, debutante de Constanza, en las 130 libras a 4 rounds; Luis Alfredo Alcántara, de Santo domingo vs Franklin Morland, de San Francisco de Macorís, en el peso pesado a10 rounds, cerrando el cartel el invicto norteamericano, Elijah Allison contra un criollo.

La información fue ofrecida por José Aníbal cruz, Mar Merkel y Katerina Zapata, de, Cruz & Rodríguez Boxing Promotion y Golden Glove Boxing Promotion.