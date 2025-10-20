Santiago y Santo Domingo, campeones en boxeo femenino

Las provincias Santo Domingo y Santiago conquistaron las tres categorías que se disputaron en el XX Campeonato Nacional Femenino de Boxeo, celebrado el pasado fin de semana en el techado del Club Rubén Espino, de Los Salados.

El evento fue organizado por la Asociación de Boxeo de Santiago, con el aval de la Federación Dominicana de esta disciplina y reunió a peleadoras de 32 provincias.

Las peleadoras de Santiago se alzaron con la copa Alcaldía de Santiago, que se disputó en la categoría Juvenil.

Las muchachas de Santiago sumaron 18 puntos para recibir la Copa que entregó Miguel Martínez, presidente de la Asociación de Boxeo y recibida por el entrenador Guelo Pérez y las boxeadoras.

La segunda posición fue para el representativo de la Provincia Santo Domingo con 10 puntos, Cotuí quedó en la tercera posición con 6 unidades, Bonao obtuvo 4 para el cuarto encasillado y en el quinto se ubicó Monte Plata con 3 tantos.

LA INFANTIL

Las niñas de la Provincia Santo Domingo dominaron en la categoría Infantil, tras una sumatoria de 23 puntos.

El segundo puesto infantil fue para las gladiadoras de Santiago con 15 puntos, Monte Plata fue tercero con 8; San Pedro de Macorís fue cuarto con 6, la misma cantidad que la Provincia de Valverde, Mao.

ELITE

Las féminas de la Provincia Santo Domingo se coronaron monarcas en la categoría Elite con un total de 9 puntos acumulados.

El segundo puesto Elite fue para el colectivo de La Vega con 6 unidades y en tercero quedaron las anfitrionas de Santiago con 5 puntos.

Luego de finalizado el evento Miguel Martínez y Santico Sosa entregaron los trofeos Alcaldía de Santiago, que se disputaron en las tres categorías.