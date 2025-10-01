El campeón Olímpico Félix Díaz inspira a jóvenes atletas en los Juegos Escolares

El campeón olímpico de boxeo, Félix Díaz, llegó a la sede de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, donde expresó su respaldo al torneo de boxeo que inicia este miércoles, motivando a cientos de jóvenes atletas que participan en la justa escolar más importante del país.

La presencia de Díaz, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, ha generado gran entusiasmo entre los estudiantes-deportistas, quienes ven en él un ejemplo de esfuerzo, disciplina y superación.

“Me llena de orgullo estar aquí compartiendo con estos jóvenes que son el presente y el futuro del deporte dominicano. Cada vez que suban al cuadrilátero deben hacerlo con pasión, respeto y dedicación, porque el deporte es una herramienta de transformación que abre puertas y cambia vidas”, manifestó el excampeón olímpico.

Félix Díaz es parte del programa “Atletas con INEFI”, una iniciativa del Instituto Nacional de Educación Física que lleva a glorias del deporte nacional a compartir sus experiencias a través de charlas y clínicas deportivas en centros educativos de todo el país.

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, agradeció la presencia de Díaz en los Juegos Escolares y destacó la importancia de que los jóvenes atletas reciban apoyo directo de figuras emblemáticas.

“Que un campeón olímpico como Félix Díaz venga a motivar a nuestros estudiantes es un gesto invaluable. Él, junto a otros atletas que se suman a este esfuerzo, representa el mejor ejemplo para nuestra juventud, demostrando que con disciplina y sacrificio se pueden alcanzar grandes sueños. Desde el INEFI seguiremos trabajando para que más glorias deportivas inspiren a las nuevas generaciones”, expresó Rodríguez.

El boxeo, uno de los deportes de mayor tradición en la República Dominicana, forma parte de las disciplinas que se desarrollan en el marco de los Juegos Escolares San Francisco 2025, evento que reúne a miles de atletas de todo el país en una verdadera fiesta del deporte, la educación y la confraternidad.

