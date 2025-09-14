Terence 'Bud' Crawford hace historia con victoria sobre Canelo Álvarez

Terence Crawford se convirtió en el primer boxeador masculino en capturar tres títulos unificados de división cuando derrotó a Canelo Álvarez por decisión unánime el sábado por la noche para ganar el campeonato de peso súper mediano ante una multitud récord anunciada de 70,482 personas.

Dos jueces le dieron la victoria a Crawford (42-0, 31 KOs) por 115-113 y el tercero por 116-112. Associated Press le dio la victoria a Crawford (42-0, 31 KOs) por 118-110.

Crawford, que subió dos categorías de peso, se arrodilló incluso antes de que se anunciara la decisión y luego lloró después de ser nombrado ganador.

Ganó ante una multitud partidaria de Álvarez, pero hubo cánticos significativos de "Crawford" en los asaltos finales de la pelea, e incluso los partidarios de Canelo no intentaron abuchearlos.

Esta fue la primera derrota para Álvarez (63-3-2, 39 nocauts), el campeón mexicano de 35 años, desde que perdió por decisión unánime ante Dmitrii Bivol el 7 de mayo de 2022.

Esta pelea ya estaba siendo comparada con algunas de las más grandes en la rica historia de Las Vegas mucho antes de que los dos contendientes chocaran los guantes.

El propio escenario del Allegiant Stadium marcó un antes y un después en esta pelea, ya que fue el primer combate en este recinto. Nunca se cuestionó que el récord de asistencia para una pelea en Las Vegas —29,214 en 1982, cuando el campeón de peso pesado Larry Holmes noqueó en el 13.º asalto a Gerry Cooney en el estadio al aire libre especialmente construido del Caesars Palace— se alcanzaría esa noche.

También superó la mayor asistencia a un evento deportivo en el estadio, que ya tiene cinco años. El récord anterior, de 63,969, se estableció el 1 de septiembre del año pasado, cuando Southern California derrotó a LSU por 27-20 para inaugurar la temporada de fútbol americano universitario.

Había muchísimas estrellas en las gradas, incluyendo a miembros del Salón de la Fama del boxeo como Mike Tyson, Evander Holyfield, Roy Jones Jr., Thomas Hearns y Julio César Chávez. Entre los aficionados se encontraban los actores Sofía Vergara, Michael J. Fox y Charlize Theron, los comediantes Dave Chappelle y Tracy Morgan, y el presentador de ESPN Stephen A. Smith, quien fue abucheado.

Pero el impacto de esta pelea trascendió las fronteras de Las Vegas. Al ser en Netflix en lugar de pago por evento, los promotores esperaban que la cartelera atrajera una audiencia no vista desde quizás la década de 1970, cuando los combates importantes solían transmitirse por televisión.

Esto podría ser más común ahora que el presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White, se dedica al boxeo, siendo esta su primera cartelera en colaboración con la promotora Riyadh Season. La UFC llegó a un acuerdo de siete años con Paramount el mes pasado, optando por ofrecer su producto en el servicio de streaming en lugar del modelo PPV que los deportes de combate han utilizado para sus eventos más importantes.

No hubo mucha acción durante las primeras ocho rondas, al menos no lo suficiente para mantener a un fanático casual del boxeo sintonizado con la transmisión, aunque Crawford era el boxeador más rápido, más atlético y mejor hasta ese momento.

La acción se aceleró considerablemente en el noveno asalto. Crawford atacó a Álvarez desde el principio con varias combinaciones. Su impulso se vio frenado cuando Álvarez le propinó un cabezazo a Crawford, lo que provocó un breve tiempo fuera a los 41 segundos del asalto. Sin embargo, Crawford fue superior el resto del combate.

Eso no cambió el resto de la pelea.

En la pelea coestelar, el irlandés Callum Walsh (15-0, 11 KOs) derrotó fácilmente a Fernando Vargas Jr. (17-1, 15 KOs) de Las Vegas por 99-91, 99-91 y 100-90. Vargas Senior, miembro del Salón de la Fama, fue campeón superwélter de la FIB, la AIB y el CMB.

Además, el peso supermediano interino del CMB, Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs), de Francia, retuvo su título tras empatar con Lester Martínez (19-0-1, 16 KOs), de Guatemala. Los jueces Patricia Morse Jarman anotaron 97-93 para Martínez, Chris Migliore 96-94 para Mbilli y Glenn Feldman 95-95.