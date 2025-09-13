Esteuri Suero derrota al invicto Elian Rodríguez en un vibrante combate

El veterano boxeador dominicano Esteuri Suero se impuso la noche de ayer al invicto Elian Rodríguez en un espectacular combate celebrado en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico, dentro de la cartelera organizada por Shuan Boxing Promotion.

El enfrentamiento mantuvo al público de pie durante todos los asaltos gracias a la intensidad y la entrega de ambos pugilistas. A medida que avanzaba el combate, la experiencia y fortaleza de Suero marcaron la diferencia, neutralizando la juventud y empuje de Rodríguez.

Con esta victoria, Suero reafirma su vigencia en el cuadrilátero y se consolida como una de las figuras de respeto en el boxeo dominicano, mientras que Rodríguez, pese a perder su invicto, dejó claro que es un talento emergente con gran futuro en el deporte.

Por otro lado, Michell “La Zarza” Rivera lució espectacular ante el mexicano Néstor Luna, dominando con facilidad cada uno de los asaltos y demostrando que está listo para dar inicio a un nuevo avance en su carrera, rumbo a grandes escenarios internacionales.

Asimismo, el dominicano Jonathan Cabrera no dio tregua y dejó tendido en la lona a su rival en el mismo primer round, defendiendo con orgullo su Título Latino AMB y enviando un mensaje claro a los campeones de la división.

El evento, que reunió a fanáticos y personalidades del boxeo nacional, ratifica una vez más el compromiso de Shuan Boxing Promotion con ofrecer carteleras de alto nivel que mantienen vivo el entusiasmo del público amante del boxeo.