Junior Alcántara avanza a los cuartos de final en el Campeonato Mundial de Boxeo

El boxeador dominicano medallista olímpico de París 2024, Junior Alcántara, venció hoy martes por puntos al representante de BTR, Omld Ahmadisafa y se clasificó para los cuartos de finales del Campeonato Mundial de Boxeo que se celebra en Liverpool, Inglaterra.

Con ese triunfo, el dominicano se acerca a la conquista de medalla en ese evento que reúne peleadores de unos 168 países.

Alcántara (55 Kg) se anotó su primera victoria de la justa el pasado domingo, por puntos, sobre el filipino Carlos Paalam, subcampeón y medalla de plata olímpica.

Los boxeadores dominicanos y miembros del equipo nacional, Johan Agüero, Noel Pacheco y Fernando Pérez también ganaron en sus primeros combates.

Otro del equipo nacional, Fernando Peter (65 Kg) triunfó en sus dos primeras peleas y se encuentra entre los mejores 16 boxeadores de su peso.

El jefe técnico de la delegación, conformada por 12 boxeadores, entre ellos tres mujeres, Armando Hernández explicó que si Alcántara triunfa en la próxima ronda aseguraría la medalla de bronce.

Hernández resaltó las excelentes condiciones físicas en las que llegó a Liverpool el recio peleador nativo de Higüey. “Confiamos en él y en su disciplina, un boxeador que está siguiendo los esquemas previamente elaborados”.

Recordó que Alcántara es un peleador natural y que cuando sube al cuadrilátero demuestra en cada combate su coraje y su inteligencia.

El técnico igual recordó que en el campeonato Liverpool están los mejores boxeadores del planeta, por lo que no se pueden hacer vaticinios.

“Aquí todos los participantes tienen calidad y pueden imponerse”, precisó.