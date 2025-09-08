Michel "La Zarza" Rivera regresa al ring el viernes en Santo Domingo

El destacado púgil dominicano Michel “La Zarza” Rivera regresará al ring este viernes 12 para enfrentar al experimentado boxeador mexicano Nestor Luna en el marco de una atractiva velada que tendrá como escenario el Pabellón de Karate del Centro Olímpico y que está siendo organizada por la empresa Shuan Boxing Promotion.

Rivera y Luna combatirán a la distancia de 10 asaltos en la división del peso welter junior (140 libras) y ocuparán el turno estelar de la vela que incluye otros 9 combates.

El dominicano Rivera tiene récord profesional de 26 victorias con 14 nocauts y una sola derrota en cambio Luna presenta marca de 10 triunfos, 7 nocauts, un empate y cuatro derrotas. El mexicano nunca ha sido noqueado.

Una gran expectativa ha causado entre la fanaticada dominicana el regreso de la “Zarza” Rivera, quien es considerado como una de las principales figuras del boxeo en la República Dominicana.

Se recuerda que "La Zarza” en su último combate celebrado en Estados Unidos el 27 de julio del 2024 derrotó por decisión al argentino Hugo Roldan.

Al hablar de su enfrentamiento con el mexicano Nestor Luna, Rivera manifestó que es un combate que reviste mucha importancia debido a que será el primero después de un año y dos meses sin subir al ring.

“Este combate para mi reviste mucha importancia debido a que será el primero luego de una larga ausencia, sé que mi rival viene con la intención de ganarme, Luna como todo mexicano es un guerrero y de ninguna manera puedo subestimarlo”, señaló Rivera desde su campo de entrenamientos en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Al hablar de su preparación la “Zarza” Rivera, dijo que ha realizado la mejor de su carrera esta vez de las manos del experimentado entrenador cubano Ismael Salas. Destacó que por especio de 2 meses ha estado trabajando junto a Salas y un equipo de profesionales entre los cuales mencionó al exboxeador Thomas Dulorme.

Con relación a sus planes futuros, dijo que por lo pronto en su mente solo está la idea de vencer de manera convincente el próximo día 12 al mexicano Nestor Luna. Sin embargo, adelanto que luego de la victoria ante Luna, se concentrará en buscar todos los títulos universales de las 140 libras.