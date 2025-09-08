Fernando Peter gana y avanza a ronda 16 en Mundial de Boxeo

El dominicano Fernando Peter derrotó por puntuación 5-0 al belga Rasul Tisayev, anotándose su segunda victoria en igual número de combates en el Campeonato Mundial de Boxeo que se celebra en Liverpool, Inglaterra.

De esa manera, Peter (65 Kg) aún invicto y se une al medallista olímpico Junior Alcántara (55 Kg) como los dominicanos que se colocan en la ronda 16 de la justa, que reúne boxeadores de 168 naciones.

Los boxeadores miembros del equipo nacional, Johan Agüero, Noel Pacheco y Fernando Pérez también ganaron en sus primeros combates.

Alcántara y Peter Pelean este martes

Tanto Alcántara como Peter subirán al cuadrilátero este martes 9 de septiembre en busca de clasificar a los octavos de final en sus respectivas categorías. Esto significa que para obtener medallas deben ganar sus próximos dos combates.

Peter van contra Jamwal Abhonash de India. Junior compite contra Omid Alimadisafa, de BRT.

Un total de 12 boxeadores, tres en la rama femenina, se encuentran participando en la justa mundialista, explicó el licenciado Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Boxeo Aficionado (Fedoboxa).

El dirigente deportivo resaltó la importancia que tiene el campeonato mundialista para el fogueo y preparación de nuestra delegación, en especial porque el próximo año la República Dominicana será sede los Juegos Centroamericanos y del Caribe.