Manny Pacquiao tras empate con Mario Barrios: "Creo que gané la pelea"

El legendario boxeador filipino Manny Pacquiao no logró convertirse en el segundo campeón mundial más longevo en la historia del boxeo, al empatar el sábado por la noche frente al mexicoamericano Mario Barrios, actual monarca del peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate, celebrado en el MGM Grand de Las Vegas, terminó en empate mayoritario, con dos jueces marcando 114-114 y un tercero dando la victoria a Barrios con tarjeta de 115-113. El escenario fue simbólico: fue en ese mismo recinto donde, hace 24 años, Pacquiao debutó en Estados Unidos.

A sus 46 años, Pacquiao mostró un excelente estado físico y protagonizó una pelea competitiva. A lo largo de los 12 asaltos, conectó 81 golpes de poder, apenas por encima de los 75 de Barrios, aunque el campeón fue más efectivo en el total de golpes conectados: 120 por 101, incluyendo una clara ventaja en jabs (45 contra 20).

“Creo que gané la pelea”, declaró Pacquiao tras el combate, en lo que fue su regreso al ring luego de cuatro años de inactividad. “Fue una pelea muy cerrada. Yo trabajé duro, me mantuve disciplinado y siempre estoy en forma para esto”.

Barrios, 16 años más joven que Pacquiao y con una ventaja física notable (6.5 pulgadas más de estatura y 4 de alcance), terminó fuerte el combate, adjudicándose los últimos tres asaltos en las tarjetas.

“Sabía que tenía que subir el nivel si quería ganar”, dijo Barrios tras conservar su título. “El plan era presionarlo y hacerlo sentir su edad, pero sus piernas siguen intactas”.

Con este resultado, Pacquiao mantiene viva su leyenda, aunque el récord como el segundo campeón mundial más veterano de la historia seguirá sin su nombre, por ahora.

Evitó el ridículo

El filipino mantuvo casi el mismo peso con el que combatió en la última década en sus peleas populares con el estadounidense Floyd Mayweather, el chubutense Lucas Matthysse o el mexicano Juan Manuel Márquez, quien lo “fulminó” con un golpe artesanal en 2012. Sin embargo, su estructura atlética se esfumó por completo. Tal como se esperaba.

Se lo observó sin músculos marcados, escasa tonicidad y con un dibujo de piernas ajeno a sus mejores fotos. Pese a todo esto, mereció un “empujón” de los jurados.

Satisfecho, pero sin euforia, Pacquiao dijo: “Quiero dejar un mensaje a los jóvenes con esta vuelta al ring. Con la ayuda de Dios y con esfuerzo, todo es posible. Sin embargo, no pude darle a esta reaparición el tiempo que merecía. Mi actividad política me permitió prepararme sólo dos meses y eso me restó chances”.