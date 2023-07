El campeón que no busca ser famoso

Carlos "El Caballo Bronco" Adames, campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en las 160 libras, persigue muchas cosas en su carrera deportiva.

Pero ser famoso no es una de ellas.

A pesar de ser reconocido por su faja mundial y excelente trayectoria deportiva, el nativo de Elías Piña asegura que solo le interesa ser mejor atleta y mejor ser humano, pero nada que tenga que ver con la fama.

"Quiero estar bien económicamente, pero no ser famoso. Es mucha presión. Cuando eres famoso todo el mundo te arropa, no tienes tranquilidad", dijo el boxeador.

El boxeador confesó sentir más reconocimiento en el exterior que en su propio país.

"Cuando estoy en los Estados Unidos o en México, mucha gente me reconoce, me piden fotos o que les firme autógrafos, esto no sucede con tanta frecuencia".

El pugilista con récord profesional de 23-1 y 18 knockouts, se enfoca en llevar el mismo ejemplo a sus hijos, para que mantengan los pies sobre la tierra a pesar de tener ciertas facilidades.

Asegura que su formación familiar y los valores que adquirió de sus padres los han llevado al nivel en que se encuentra.

"Saqué lo mejor de mi familia. Siempre me he preocupado por ser un buen hijo, un buen padre y buen esposo y estoy consciente de que la vida te devuelve todo y mucho más de lo que das".

Adames, quien viene de vencer vía knockout a un ex campeón mundial, como Julian Williams el pasado mes de junio, ahora se enfoca en la unificación de los campeonatos.

4 millones de pesos por campamento

El campeón mundial Carlos Adames reveló a Listín Diario un aproximado de lo que invierte en los tres meses de campamento previo a cada combate.

Antes de su más reciente pelea frente a Williams, Adames invirtió más de 75,000 dólares, lo que se traduce en 4 millones de pesos.

Los gastos se traducen en sus jornadas de entrenamientos, que incluyen sparring y terapia de masajes, además de su estricta dieta.

Su alimentación se basa en pescados, verduras y mucha agua.

Una tablet para su niña

El primer combate profesional del "Caballo Bronco" fue contra Jeff Soufrant el 24 de julio del 2015.

Ganó por decisión unánime en una pelea pautada a cuatro asaltos.

Cobró 3,000 dólares por la victoria y lo primero que hizo con el dinero fue comprarle una tableta a su hija. Mientras que la otra parte del dinero se la regaló a su madre.

Adames quien se retiró con apenas 21 años del boxeo amateur, con más dolor que amor por diferencias con la Federación Dominicana de Boxeo, se siente agradecido por todo lo que ha construido en su carrera, a pesar de que anteriormente consideraba el boxeo profesional como un negocio.

"No me gustaba para nada el boxeo profesional. Siempre me preguntaba, ¿Será deporte o negocio? Realmente lo veía como un show".

Adames estaba ranqueado como el mejor boxeador del país y segundo en el mundo en su división en el año 2015, con grandes posibilidades para conseguir medalla olímpica en Río 2016, pero lamentablemente por la situación con la Fedoboxa no pudo participar.

Ausente en momentos especiales

El campeón mundial dijo que debido a sus compromisos internacionales, se ha perdido muchos momentos especiales con su familia. Incluso hasta su propio cumpleaños lo ha tenido que celebrar en un gimnasio.

Y es por eso que siempre piensa en ellos cada vez que sube al cuadrilátero porque tiene la responsabilidad de llevarle la comida a sus hijos.

Confía en el futuro

Considera que el relevo del boxeo dominicano está asegurado por completo.

Citó los nombres de Elvis Rodríguez, Michael "La Zarza" Rivera, Erick "Minipacman" Rosa, Héctor García, Alberto "La Abispa" Puello, Endri Cedeño y Rohan Polanco, como figuras que tienen todo para ser de la élite del boxeo mundial.

Adames entiende que la calidad de los boxeadores dominicanos se iguala al nivel de talento de los peloteros en Grandes Ligas, pero le hace falta más exposición.

Invierte en bienes raíces

Actualmente tiene muchas inversiones en bienes raíces en varios puntos del país y con el objetivo de seguir expandiéndose sobre todo en la zona este del territorio nacional.

Adames también tiene la intención de instaurar una fundación para ayudar con los jóvenes deportistas de su comunidad y crear las circunstancias para que a través del deporte puedan salir adelante.

"Los grandes empresarios de República Dominicana deben darse cuenta que el deporte es la vía para salir de la pobreza, sin hacer lo mal hecho".

De su pueblo

El boxeador dijo extrañar los momentos de su infancia, cuando compartía con sus familiares y amigos en el campo.

"Extraño la naturaleza, ir al conuco a buscar yuca, jugar con las gallinas, fueron momentos muy felices, lamentablemente mi trabajo me impide pasar más tiempo allá".