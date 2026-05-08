Misiorowski ponchó a 11 bateadores y los Cerveceros blanquearon a los Yankees 6-0

Jacob Misiorowski alcanzó las 103 mph en 10 lanzamientos mientras lanzaba un juego de dos hits en seis entradas y Brandon Lockridge conectó dos sencillos productores de carreras antes de ser sacado del campo en camilla en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee por 6-0 sobre los Yankees de Nueva York el viernes por la noche.

Misiorowski alcanzó una velocidad máxima de 103.6 mph, ponchó a 12 bateadores y otorgó dos bases por bolas en su segunda apertura sensacional consecutiva. Misiorowski estuvo a punto de lanzar un juego sin hits durante 5 1/3 entradas antes de que un calambre en el tendón de la corva lo obligara a abandonar el partido que ganaron 6-1 a los Washington Nationals la semana pasada.

Lockridge tuvo que abandonar el partido después de que su rodilla derecha chocara contra una sección sin acolchado del muro del jardín izquierdo mientras perseguía una bola de foul lanzada por Cody Bellinger en la cuarta entrada.

Los Brewers, que estuvieron en la Liga Americana hasta la temporada de 1997 antes de pasarse a la Liga Nacional, blanquearon a los Yankees por primera vez desde 1992.

Shane Drohan, de Milwaukee, lanzó las tres entradas para conseguir el primer salvamento de su carrera.

José Caballero conectó dos de los tres hits de Nueva York en el inicio de una gira de nueve partidos de los Yankees.

Spencer Jones, de Nueva York , se ponchó dos veces y recibió una base por bolas en su debut en las Grandes Ligas, y Kervin Jones permitió una carrera en dos entradas en su debut con los Yankees. Ben Rice se fue de 0-4 en su regreso tras perderse cuatro juegos por una contusión en la mano.