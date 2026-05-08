Connelly Early lanza 7 entradas en blanco y Boston corta racha de Tampa

Wilyer Abreu y Ceddanne Rafaela conectaron jonrones solitarios en entradas consecutivas, Connelly Early ponchó a ocho y los Medias Rojas de Boston rompieron la racha de siete victorias consecutivas de los Rays de Tampa Bay con una victoria de 2-0 el viernes por la noche.

Boston solo conectó cuatro hits, pero Tampa Bay no tuvo ningún corredor en base después de la sexta entrada y fue blanqueado por primera vez en la temporada.

Después de igualar su salida más corta de la temporada la semana pasada en Houston cuando salió después de cuatro entradas, Early (3-2) permitió cuatro hits y una base por bolas en siete entradas, lanzando un máximo de 96 lanzamientos en su carrera.

Aroldis Chapman ponchó a dos bateadores en una novena entrada perfecta (1-2-3) y se mantuvo invicto en ocho oportunidades de salvamento.

Nick Fortes tuvo dos oits.

El abridor de los Rays, Jesse Scholtens (3-2), fue retirado después de 4 2/3 entradas, habiendo permitido solo dos jonrones, mientras que otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cuatro.

Boston no conectó ningún hit hasta la tercera entrada, cuando Abreu conectó un slider de Scholtens a 86 mph y lo mandó a las gradas del jardín derecho, por encima del bullpen de los Rays, para su sexto jonrón de la temporada.

Una entrada más tarde, Rafaela conectó un slider en el primer lanzamiento de Scholtens y bateó un batazo de línea de 379 pies que rebotó en las gradas sobre el Green Monster, logrando así su tercer jonrón de la temporada.

Boston no había conectado ningún jonrón en sus dos partidos anteriores.

Las leyendas de los Red Sox, Carl Yastrzemski, Wade Boggs, Carlton Fisk, Pedro Martínez, David Ortiz y Jim Rice, estuvieron presentes para conmemorar el 125 aniversario del primer partido en casa del club, una victoria por 12-4 el 8 de mayo de 1901.