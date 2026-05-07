Ginn lanzó 8 entradas y Gelof da uno de los 4 HRS de los Atléticos en paliza a Filis

JT Ginn lanzó ocho entradas estelares, Zack Gelof conectó un jonrón, un triple e impulsó tres carreras, y los Athletics se impusieron con facilidad a los Philadelphia Phillies por 12-1 el jueves por la noche para evitar ser barridos en la serie de tres juegos.

Shea Langeliers, Brent Rooker y Jacob Wilson también conectaron jonrones para los líderes de la División Oeste de la Liga Americana. Nick Kurtz extendió su racha de juegos embasándose a 31 con una base por bolas en la primera entrada.

Kyle Schwarber conectó un jonrón para los Phillies, que sufrieron su segunda derrota en 10 partidos bajo la dirección del mánager interino Don Mattingly.

Ginn (1-1), en su sexta apertura tras ser ascendido del bullpen, permitió una carrera y cuatro hits, con ocho ponches y una base por bolas.

Todos los titulares en el orden de bateo consiguieron un hit para los Athletics, que terminaron con 13.

Langeliers y Rooker conectaron sendos jonrones de dos carreras ante el novato Andrew Painter (1-4) en una primera entrada de cuatro carreras. Wilson puso el marcador 7-0 en la tercera con otro jonrón de dos carreras contra Painter, extendiendo su racha de hits a 11 juegos. El sencillo productor de Rooker en la cuarta entrada aumentó la ventaja a 8-0.

Painter, la decimotercera selección general de Filadelfia en el draft amateur de 2021, permitió ocho carreras y siete hits en 3 2/3 entradas, elevando su efectividad a 6.89.

Schwarber conectó un jonrón en la cuarta entrada.

El receptor suplente Garrett Stubbs recibió los aplausos más fuertes de la noche por parte de la afición local con una novena entrada perfecta en su aparición como lanzador.