Ezequiel Durán jonronea, pero no impide triunfo amplio de Yanquis sobre Texas

Trent Grisham conectó un doble de tres carreras que puso a su equipo al frente en una sexta entrada de seis carreras, y los Yankees de Nueva York vencieron a los Texas Rangers 9-2 el jueves para obtener su 16.ª victoria en 19 juegos en una tarde en la que los Rangers fallaron cuatro pelotas bajo un sol difícil.

El jardinero izquierdo de los Yankees, Jasson Domínguez, fue retirado en camilla tras chocar contra la pared al atrapar un batazo de Brandon Nimmo al inicio de la primera entrada. Tras el partido, los Yankees informaron que Domínguez sufrió un esguince acromioclavicular leve en el hombro izquierdo y será incluido en la lista de lesionados. Las pruebas de conmoción cerebral realizadas hasta el momento han resultado negativas.

Los Yankees de Nueva York, líderes de la Liga Americana, ganaron su sexta serie consecutiva, infligiendo a los Rangers su séptima derrota en 10 partidos.

El abridor programado de los Yankees, Ryan Weathers, fue descartado por enfermedad, Paul Blackburn lanzó la primera entrada y el lanzador derecho de 27 años, Brendan Beck, permitió dos carreras, dos hits y tres bases por bolas en poco más de tres entradas en su debut en las Grandes Ligas.

Brent Headrick (3-0) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir hits. Grisham y Cody Bellinger conectaron tres hits cada uno.

Max Schuemann fue titular por primera vez esta temporada en la posición de campocorto y conectó un doble en la séptima entrada, su primer hit y carrera impulsada con los Yankees.

El jardinero derecho de los Texas Rangers, Joc Pederson, quien jugaba en los jardines por primera vez desde 2023, ayudó a los Yankees a conseguir un par de triples en la primera entrada por primera vez desde que Carlos Beltrán y Chase Headley lo hicieran el 22 de abril de 2015.

Pederson se dirigió a la pared junto con el jardinero central Evan Carter para atrapar el batazo de apertura de Paul Goldschmidt en la primera entrada contra MacKenzie Gore (2-3), y la pelota rebotó hacia el jardín central. Pederson intentó atrapar la línea de Bellinger lanzándose de revés, pero la pelota rebotó contra la pared y Goldschmidt anotó.

El elevado de Grisham en la cuarta entrada cayó sobre el césped del cuadro interior frente al campocorto Corey Seager después de que el tercera base Josh Jung retrocediera y, después de la base por bolas de Bellinger al inicio de la sexta entrada, el jardinero izquierdo Alejandro Osuna retrocedió ante el elevado de rutina de Amed Rosario y no pudo recuperarse mientras la pelota caía para un sencillo.

Ryan McMahon recibió base por bolas y Grisham conectó un doble al jardín contrario que rebotó contra la pared del jardín izquierdo-central para poner el marcador 4-2. JC Escarra, Aaron Judge y Bellinger siguieron con sencillos productores de carreras contra el bullpen.

Ezequiel Durán impulsó dos carreras, incluyendo un jonrón en la tercera entrada. El lanzador derecho de los Rangers, Peyton Gray, abandonó el partido tras ser golpeado en la mano de lanzar por una línea de McMahon en la octava entrada.