Eovaldi vuelve a frenar la racha de los Yankees y los Rangers ganan 6-1 para detener la mala racha

Nathan Eovaldi enfrió a los Yankees de Nueva York por segunda vez en ocho días, y los Rangers de Texas consiguieron jonrones tempranos de Corey Seager y Evan Carter en una victoria de 6-1 el miércoles por la noche.

Aaron Judge conectó su jonrón número 15, el más alto en las Grandes Ligas, para los Yankees, que habían ganado cinco juegos seguidos y 15 de 17. Pero el lanzador derecho Will Warren (4-1) permitió seis carreras y siete hits mientras lanzaba 90 lanzamientos en cuatro entradas, un mal desempeño inusual para una rotación de Nueva York que comenzó el día liderando las Grandes Ligas con una efectividad de 2.77.

Por otro lado, Eovaldi ponchó a ocho bateadores y no concedió ninguna base por bolas en ocho entradas eficientes, lanzando 72 de sus 101 lanzamientos para strikes.

Ezequiel Durán, exjugador de las ligas menores de los Yankees, impulsó dos carreras con un doble y un elevado de sacrificio, dándole a Texas su tercera victoria en nueve partidos. Eovaldi, de 36 años (4-4), permitió tres hits contra su antiguo equipo después de lanzar siete entradas permitiendo solo cuatro hits en la victoria por 3-0 sobre Nueva York el 29 de abril en casa.

Cada una de esas espléndidas actuaciones puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas para Texas. Entre medias, los Yankees anotaron 46 carreras y consiguieron un balance de 5-0 contra los Orioles y los Rangers.

Nueva York había ganado ocho partidos seguidos en casa.

Eovaldi se convirtió en el primer lanzador de los Rangers en lanzar más de siete entradas este año y mejoró su récord a 5-2 en ocho aperturas contra los Yankees con Texas (desde 2023).

Seager conectó un jonrón al jardín derecho con una recta en cuenta de 3-0 en la primera entrada. Brandon Nimmo recibió una base por bolas tras ocho lanzamientos al inicio de la tercera entrada y anotó desde primera base con un doble de Duran. Con dos outs, Carter conectó un batazo de dos carreras que impactó en la fachada del segundo piso del jardín derecho.

El sencillo de Jake Burger al inicio de la entrada y las bases por bolas consecutivas de Warren con un out propiciaron el elevado de sacrificio de Duran con las bases llenas en la cuarta entrada. Seager puso el marcador 6-0 con un sencillo productor de carrera.

Warren ponchó a siete bateadores y otorgó tres bases por bolas. Fue la primera vez en ocho aperturas esta temporada que permitió más de dos carreras limpias.

Texas y Nueva York tuvieron éxito en sus primeras siete impugnaciones de decisiones arbitrales por parte del árbitro principal Quinn Wolcott, pero perdieron las dos últimas.