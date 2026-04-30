José Luis Mendoza: la pelota lo retiene contra viento y marea

Aunque su voz se ha consolidado en el análisis político diario, José Luis Mendoza insiste en que el béisbol sigue corriendo por sus venas con la misma intensidad.

Parecería estar más inclinado hacia la sociopolítica, porque todos los días está unido a esos temas en el Gobierno de la Mañana, sin embargo asegura que ambas pasiones están igualadas en un 50-50 en su corazón. El béisbol sigue siendo parte fundamental de lo que él es.

Su vínculo con el béisbol se mantiene activo a través de las transmisiones de los Leones del Escogido en la temporada invernal, donde ha construido una trayectoria de más de una década. Aunque la temporada invernal se limita a unos tres meses, Mendoza también participa en las narraciones de Grandes Ligas.

Ese recorrido tuvo un punto de partida en la temporada 2009-10 con los Gigantes del Cibao, su primera experiencia en Lidom. Tras no ser retenido por la franquicia, encontró espacio en los Leones del Escogido, equipo con el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera.

“En todos estos años que he estado con los Leones debo decir que no hay otro lugar en el que me haya sentido mejor, y eso que en todos he tenido grandes experiencias, pero en el Escogido el trato desde el día uno ha sido excelente, y la forma de trabajar es completamente fluida”, asegura Mendoza al ser entrevistado el editor deportivo del Listín Diario, Héctor J. Cruz, en Palco de Grandes Ligas.

También pasó por los Tigres del Licey, equipo del que fue seguidor en su niñez, pero cuya estada describe como un reto. “Fue una etapa diferente. La adaptación fue quizás un poco difícil”, admite, “pero en sentido general, fue agradable”.

Más allá de la experiencia personal, el granado cronista ofrece una mirada crítica sobre el presente del béisbol dominicano. Considera que la calidad de las transmisiones actuales es alta, aunque reconoce que en el siglo pasado se vivió una época dorada.

En medio de la evolución de los medios, también resalta un elemento que, a su juicio, sigue siendo clave: la credibilidad.

“A pesar de la diversidad de plataformas, la gente sigue buscando credibilidad. Eso no cambia. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo por vender mejor lo positivo”, sostiene.

En ese camino, Mendoza reconoce la influencia de una figura clave en su desarrollo: Don Álvaro Arvelo, a quien considera su mentor.

“Don Álvaro revolucionó la radio. Aprendí mucho de él, de su forma de comunicar, de su disciplina. Fue una guía importante en mi carrera”, recuerda.

Grandes Ligas

Su análisis no se limita al ámbito local. Al referirse al mercado de las Grandes Ligas, entiende que las cifras récord seguirán creciendo.

“El contrato de Juan Soto podría ser superado. Cada vez hay más dinero en el sistema, por las marcas, por los ingresos de los equipos”, afirma, al tiempo que menciona a Elly De La Cruz como uno de los posibles protagonistas de futuros acuerdos millonarios.

¿La comunicación deja dinero?

Tras años en la comunicación, se muestra agradecido por lo que ha logrado.

“No tengo los millones que quizás quisiera, pero he podido salir adelante. Mi madre ya es una mujer mayor, poder ayudarla es una bendición. Mis hijos están estudiando, mis sobrinas sobrinas también. No puedo quejarme”, afirma agradecido.

Libros

José Luis Mendoza asegura haber leído más de 500 libros, con especial interés en la política y la historia.

Político favorito

Su referente es el profesor Juan Bosch.

“Me identifico mucho con Bosch, con su visión de país”, señala.

Artista favorito

Su preferido es Juan Luis Guerra, aunque admite afinidad por el rock con Gustavo Cerati.

Entre la política y el deporte, José Luis Mendoza no elige uno por encima del otro, más bien prefiere mantenerse en ambos terrenos, convencido de que su calidad profesional se construye, precisamente, en ese equilibrio.