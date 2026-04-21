Gilbert Gómez: ¡Sabor de Grandes Ligas!

Todo lo que la gente dice de Grandes Ligas, es aún mejor”.

Con esa frase resume Gilbert Gómez su experiencia sobre el salto que representa pasar de las ligas menores al “Big Show”.

Gómez, actual coach de primera base y de jardineros de los Mets de Nueva York, y quien dirigió durante tres temporadas en las fincas de los Mets —incluyendo un campeonato en su última campaña—, hoy vive la otra cara del béisbol, donde las exigencias se mantienen, pero las condiciones cambian drásticamente.

Gómez inicia los puntos diferenciadores por lo más básico: el transporte.

“La comodidad evidentemente es mucho mejor, el trato evidentemente es mucho mejor. No es que en ligas menores el trato es malo, pero la comodidad de Grandes Ligas no tiene precio. Por ejemplo, yo no tengo que preocuparme por mi equipaje, no tengo que preocuparme por si va a haber tráfico. Ahora viajo en chárter”, explicó Gómez durante una entrevista en Palco de Grandes Ligas, sección del Listín Diario que conduce el editor deportivo Héctor J. Cruz.

Las diferencias también se sienten en el hospedaje y la logística diaria.

“Cuando yo llego al hotel, antes de que yo suba a la habitación, las maletas están ahí. Está todo arreglado, y la rapidez con la que todo se mueve aquí en Grandes Ligas es lo que más me ha impresionado”, señaló Gómez.

En cuanto a la comida, el cambio es igual de marcado.

“La alimentación ni se diga. En ligas menores yo mismo tenía que aveces cocinar mi comida. Aquí yo cocino muy poco, porque imagínate tú, es Grandes Ligas. Quizás un día libre hago algo, pero uno no tiene que preocuparse por nada. Aquí uno tiene todo resuelto y solo se enfoca en hacer su trabajo”, agregó.

Con apenas 34 años, Gómez representa una nueva generación de coaches dominicanos que ha logrado abrirse paso rápidamente en las Grandes Ligas. Nombres como Víctor Estévez, José Leger y Héctor Borg también forman parte de esta camada joven que tras su trabajo en Lidom, ahora tienen roles importantes en el más alto nivel de béisbol en el mundo.

Su rol como coach

En su rol como coach de jardineros, Gilbert explica que su función principal es velar por los fundamentos y el posicionamiento defensivo.

“Uno tiene que ir actualizándose en el juego, ver cómo está la brisa, quién está bateando, y colocar a los jardineros donde hay más probabilidad de que caiga la pelota”, detalló.

Mientras que en la primera base, su trabajo adquiere un matiz más estratégico y de comunicación directa con el jugador.

“Mi trabajo es, por ejemplo, decirle al corredor cómo tiran los jardineros, cuál tiene mejor brazo, igual con el receptor. También cuántos pasos puede tomar según el lanzador y cómo éste vira. Es también ser ese puente entre el dirigente y el jugador”, explicó.

Gómez también valoró la confianza recibida por el dirigente Carlos Mendoza, quien le ha permitido tomar decisiones en el terreno.

“Gracias a Dios, Mendoza me ha dado ese espaldarazo, la libertad de que en un momento determinado, si entiendo que un jugador puede correr y hay chance de una base extra, puedo tomar esa decisión”, afirmó.

Finalmente, al referirse a la racha negativa de 11 derrotas consecutivas que atravesaban los Mets (sin contar el juego de este martes), Gómez aseguró que el grupo se mantiene enfocado.

“Los muchachos siguen positivos. Mendoza ha sido un líder y todavía falta mucha pelota. Tenemos el material para jugar mejor béisbol en adelante”, concluyó.