Ceddanne Rafaela decide triunfo de Bostonlos en el Día de los Patriotas

El bateador emergente Ceddanne Rafaela conectó un sencillo al cuadro de dos carreras que rompió el empate en la séptima entrada y los Medias Rojas vencieron a los Tigres de Detroit 8-6 el lunes en el juego anual del Día de los Patriotas de Boston para salvar un empate en su serie de cuatro juegos.

Isiah Kiner-Falefa también conectó un sencillo de dos carreras para los Red Sox, quienes pusieron fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Los Tigers sufrieron su segunda derrota en 10 partidos, tras haber ganado los dos últimos.

El partido coincidió con la celebración del maratón de Boston . Los Red Sox vistieron sus camisetas blancas especiales de local con la inscripción "Boston", que se estrenaron como homenaje a la ciudad tras los atentados del maratón de 2013.

El lanzador abridor de Boston, Sonny Gray, abandonó el partido en la tercera entrada debido a una contractura en el tendón de la corva derecho.

Garrett Whitlock (2-1), el sexto de los ocho lanzadores de los Red Sox, lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria. Aroldis Chapman consiguió los dos últimos outs para su cuarto salvamento.

El batazo de Rafaela contra el relevista Tyler Holton (0-1) puso a los Red Sox arriba 5-3. Rafaela avanzó a segunda con un tiro al plato que eliminó a un corredor, llegó a tercera con un lanzamiento descontrolado y anotó con un sencillo de Carlos Narváez.

Los Tigers tomaron la delantera 3-2 en la sexta entrada con un sencillo productor de Jahmai Jones, quien entró como bateador emergente, antes de que los Red Sox empataran el partido en la parte baja de la misma entrada con un sencillo de Roman Anthony.

El abridor de Detroit, Jack Flaherty, duró solo 3 1/3 entradas, permitiendo dos carreras sucias y tres hits. Otorgó seis bases por bolas y ponchó a tres bateadores.

Gray permitió una carrera y tres hits en 2 2/3 entradas.