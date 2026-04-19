Muere Jon Kemmer en accidente automovilístico, era exprospecto de los Astros de Houston

El exprospecto de los Astros de Houston Jon Kemmer falleció a los 35 años tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el pasado fin de semana en Texas, mientras regresaba a su hogar luego de participar como entrenador en un torneo juvenil.

De acuerdo con los reportes, el accidente se produjo en el condado de Galveston, cuando el vehículo que conducía se salió de la vía, impactó contra un poste eléctrico y terminó volcado. Las autoridades confirmaron que el exjugador murió en el lugar del hecho y que se encontraba solo al momento del siniestro.

Kemmer se mantenía ligado al béisbol tras su retiro, desempeñándose como dirigente de un equipo juvenil en Houston, donde trabajaba en la formación de nuevos talentos, una faceta que marcó su vida luego de su etapa como jugador profesional.

Durante su carrera, fue seleccionado por los Astros en el draft de 2013 y logró escalar hasta el nivel de Triple A. Además, tuvo pasos por organizaciones como los Mellizos de Minnesota y los Angeles Dodgers, así como experiencia en ligas internacionales, incluyendo México y el béisbol invernal dominicano con las Águilas Cibaeñas.