¿Sólo tres pitcheos? El secreto que hace intocable a Cristopher Sánchez

Uno de los mejores lanzadores abridores en el béisbol en este momento -- tal vez el mejor -- ni siquiera lanza una recta de cuatro costuras.

Pero así de imbateable es el dominicano Cristopher Sánchez. No necesita una.

Eso es más inusual de lo que podrías imaginar. Casi todos los abridores de Grandes Ligas tienen una recta de cuatro costuras. Sólo un pequeño grupo, como Sánchez y su compatriota Framber Valdez, dependen exclusivamente del sinker. Aunque el uso de la bola rápida ha disminuido en toda la liga a lo largo de los años, la recta tradicional sigue siendo el pitcheo número uno del béisbol.

No para el as de los Filis. Sánchez lanza sinker, cambio y slider... ya, eso es todo.

En esta época, cuando los arsenales de pitcheo son cada vez más amplios y muchos lanzadores estelares ahora tiran múltiples tipos de rectas, Sánchez cuenta con uno de los repertorios más simples de la liga. Y está dominando.

Lo verás en todo su esplendor el sábado por la noche cuando Sánchez tome la bola por los Filis en un duelo estelar contra el también zurdo Chris Sale y los Bravos, rivales del Este de la L.N. (7:15 ET).

El sinker, cambio y slider de Sánchez han representado el 100% de los pitcheos que ha lanzado esta temporada. Ese trío también representó el 100% de los envíos que realizó la campaña pasada, cuando terminó segundo en la votación para el Cy Young de la L.N.

Armado únicamente con ese sinker, cambio y slider, Sánchez ha sido el monticular más valioso del béisbol desde el inicio del 2025, o el segundo más valioso, dependiendo de qué versión de Victorias por Encima del Reemplazo (WAR) prefieras. Baseball-Reference lo tiene como el número 1, y FanGraphs lo tiene en el número 2, detrás del ganador consecutivo del Cy Young, Tarik Skubal.

Sánchez es uno de los principales candidatos para el Premio Cy Young de la L.N. en el 2026. Pero compáralo con los otros favoritos como Paul Skenes y Yoshinobu Yamamoto. Skenes lanza siete pitcheos diferentes. Yamamoto tiene seis.

Incluso alguien como Sale, quien ha dominado durante tanto tiempo principalmente con una combinación de dos pitcheos (recta y slider), ahora también mezcla un sinker y un cambio. Pero Sánchez se mantiene firme con sus tres pitcheos. Ese es un repertorio tan simplificado como el de cualquier abridor en las Mayores este año o el pasado.

Abridores con un arsenal de 3 pitcheos en el 2026

Cristopher Sánchez (Filis): Sinker, cambio, slider

Kevin Gausman (Azulejos): Recta de 4 costuras, splitter, slider

Chase Burns (Rojos): Recta de 4 costuras, slider, cambio

Roki Sasaki (Dodgers): Recta de 4 costuras, splitter, slider

Abridores con un arsenal de 3 pitcheos en el 2025

Cristopher Sánchez (Filis): Sinker, cambio, slider

Trey Yesavage (Azulejos): Recta de 4 costuras, splitter, slider

Roki Sasaki (Dodgers): Recta de 4 costuras, splitter, sweeper

Luis Gil (Yankees): Recta de 4 costuras, slider, cambio

Sean Manaea (Mets): Recta de 4 costuras, sweeper, cambio

Ben Brown (Cachorros): Recta de 4 costuras, curva de nudillos, cambio.

Quizás notes que Sánchez es el único abridor de tres pitcheos que utiliza un sinker, y no una recta de cuatro costuras, como su única bola rápida. Bueno, puedes hacer eso cuando lanzas un sinker absolutamente imbateable que podría ser el mejor de las Grandes Ligas. (Ha sido el mejor, según la estadística de valor de carreras de pitcheo de Statcast, que mide el impacto de cada lanzamiento en la prevención de carreras).

Abridores con los sinkers más valiosos desde el 2025

(Temporada regular + postemporada combinadas)

Cristopher Sánchez (Filis): +20 carreras evitadas

Framber Valdez (Tigres): +18 carreras evitadas

Sandy Alcántara (Marlins): +17 carreras evitadas

Garrett Crochet (Medias Rojas): +13 carreras evitadas

Clay Holmes (Mets): +12 carreras evitadas

Sin embargo, no es sólo su sinker. Todo el arsenal de Sánchez es venenoso. El movimiento de sus tres pitcheos es ridículo. Eso es lo que necesitas para prosperar como un abridor de tres envíos. .