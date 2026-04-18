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Béisbol

Rojos de cincinnati

Sencillo impulsor de Myers en la 9na y gran relevo llevan a los Rojos 5-4 sobre Mellizos

El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz (44), y el jardinero central TJ Friedl (29) celebran la victoria ante los Mellizos de Minnesota en un partido de béisbol, el sábado 18 de abril de 2026, en Minneapolis.

El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz  y el jardinero central TJ Friedl celebran la victoria ante los Mellizos de Minnesota.

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Dane Myers conectó un sencillo impulsor en la novena entrada y los Rojos de Cincinnati anotaron las tres últimas carreras del juego para vencer el sábado 5-4 a los Mellizos de Minnesota.

El bullpen de Cincinnati lanzó 4 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras, con Kyle Nicolas (1-0) ponchando a los tres bateadores en la octava antes de que Tony Santillan ponchara a dos en una novena limpia para lograr su primer salvamento.

El venezolano Eugenio Suárez anotó con un elevado de sacrificio de Rece Hinds para empatar el juego 4-4 en la octava.

Cincinnati tiene marca de 10-0 en juegos decididos por menos de tres carreras, empatado con la segunda racha más larga (Boston 1946, Cleveland 1966) para iniciar una temporada de MLB. Milwaukee tuvo 12-0 en 1987. Los Rojos están 6-0 en juegos definidos por una carrera.

El bullpen de los Rojos, que lanzó 3 2/3 entradas sin permitir carreras en la victoria del viernes por 2-1, lidera la MLB con una efectividad de 2.31.

El abridor de Minnesota, Taj Bradley, permitió dos carreras limpias en seis entradas y ponchó a cinco. El abridor de Cincinnati, Andrew Abbott, permitió seis hits y cuatro carreras, tres limpias, en 4 2/3 entradas, después de haber permitido 13 carreras limpias en 14 entradas en sus tres aperturas anteriores.

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