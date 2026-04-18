Mets ponen a Jorge Polanco en la lista de lesionados por 10 días por contusión en la muñeca

Los atribulados Mets de Nueva York colocaron al infielder dominicano Jorge Polanco en la lista de lesionados de 10 días el sábado por una contusión en la muñeca derecha.

La medida se aplicó con carácter retroactivo al miércoles, un día después de que Polanco se fuera de 4-0 con dos ponches en una derrota 2-1 ante los Dodgers de Los Ángeles. Polanco, de 32 años, batea para .179 (10 de 56), con un jonrón y dos carreras impulsadas en su primera temporada con Nueva York.

“Cuando los médicos lo revisaron por primera vez, parecía que le había pegado un lanzamiento cuando no fue así. Al hablar con él, fueron solo un par de swings que hizo esa noche. No le dio mucha importancia, pero al día siguiente empeoró. Así que hay que dejar que se calme un poco y luego veremos. Pero no tenemos un plazo de cuánto va a durar esto” comentó el mánager Carlos Mendoza.

Nueva York había perdido nueve seguidos antes del juego del sábado contra los Cachorros de Chicago.

Polanco, quien firmó un contrato de 40 millones de dólares por dos años con los Mets en diciembre, también ha estado lidiando con un problema en el tobillo.

“Iba en la dirección correcta. Sin duda va a ayudar, obviamente ahora que estará inactivo. Pero lo más importante ahora es que tenemos que cuidar esa muñeca”, señaló Mendoza sobre la lesión del tobillo.

Los Mets también llamaron de vuelta al receptor Hayden Senger desde Triple-A Syracuse antes de su duelo con los Cachorros. Senger, de 29 años, batea para .257, con cinco jonrones y 11 carreras impulsadas en 12 juegos con Syracuse.

La llegada de Senger le da a Mendoza más flexibilidad sobre cómo utiliza a sus dos principales receptores venezolanos, Francisco Álvarez y Luis Torrens.