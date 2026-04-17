Tiempos modernos

Dijo un hombre sabio que el primer síntoma de vejez que emite un humano es comenzar a pensar que el tiempo pasado fue mejor. A menos que ocurra una catástrofe colectiva, que es la excepción, nunca el tiempo pasado ha sido mejor. La humanidad avanza, a pesar de los esfuerzos realizados por mentes febriles para impedirlo.

Eso no esquiva al béisbol. A propósito de la implementación de un árbitro virtual que permite definir con precisión el área por donde pasó la bola enviada al bateador por el lanzador, esto ha provocado el resurgir del clamor tradicionalista expresando ardorosamente la desnaturalización de la disciplina.

No veo razón alguna para no aprovechar los avances de la tecnología en mejorar el espectáculo.

Así ocurrió y sigue ocurriendo con la llamada Sabermetría, que no es más que las estadísticas de siempre, ahora ampliadas y mejoradas gracias a esa tecnología, permitiendo difundirla con mayor cobertura en tiempo real. Esto, ha conllevado a desmontar mitos, uno de los más aberrantes, el de las victorias y/o derrotas del lanzador. Una norma que proporciona a este beneficio o prejuicio, no por el fruto de su esfuerzo, sino por la interpretación de esa regla.

El béisbol, como toda actividad humana, ha ido evolucionando acorde a los tiempos. Error grave incurren los que no aplican reglas fundamentales de la historia para analizar un evento del pasado. No fue desnaturalizado el béisbol cuando en 1920 se cambió el tipo de bola que se usa para el juego, tampoco en 1935 año en que se iniciaron los encuentros nocturnos y mucho menos al introducirse el bateador designado en 1973. Fueron estos, cambios más transcendentales que los actuales.

El objetivo final de la técnica ABS Challenge es que la aplicación sustituya al humano en estas decisiones y de esa manera eliminar las discusiones provocadas por las diferentes percepciones sobre la zona real por la que ha pasado la bola, agregando que por consecuencia se reduciría el tiempo de duración de los partidos.

¿Será que se cumple la profecía que en 1949 formuló Virgil Gheorghghiu en su estremecedora novela La Hora 25 que, en un futuro que es hoy, la máquina sustituirá al humano?