Tatis Jr., Buehler y San Diego superan a los Marineros y a Luis Castillo

El sencillo de dos carreras de Fernando Tatis Jr. culminó una remontada de cuatro carreras en la segunda entrada, Walker Buehler consiguió su primera victoria con San Diego y los Padres vencieron a los Seattle Mariners 5-2 el jueves por la noche, logrando su octava victoria consecutiva y undécima en 12 partidos.

Mason Miller ponchó a los tres equipos con 14 lanzamientos en la novena entrada para su sexto salvamento y ampliando su racha sin permitir carreras a 30 2/3 entradas, la más larga activa en las Grandes Ligas. Superó a Randy Jones (30 entradas en mayo de 1980), siendo la segunda más larga en la historia de los Padres y solo está por detrás de Cla Meredith (33 2/3 entradas, julio-septiembre de 2006).

San Diego venció a Seattle por cuarta vez en 12 partidos en Petco Park desde 2022. Seattle ganó la serie de la temporada 5-1 el año pasado y se llevó la primera Vedder Cup, nombrada así por el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, quien tiene vínculos con ambas ciudades. El trofeo es una guitarra Fender Telecaster firmada por Vedder. Los equipos se enfrentan de nuevo del 15 al 17 de mayo en Seattle.

Buehler (1-1) logró una blanqueada de dos hits hasta la sexta entrada antes de permitir tres sencillos consecutivos. Fue perseguido por un sencillo impulsor de Cal Raleigh, y Julio Rodríguez recibió al relevista Bradgley Rodríguez con otro hit impulsor. Los Mariners tenían las bases llenas con un out antes de que Adrian Morejon entrara y retirara a los tres equipos.

Buehler lanzó su guante contra una pared del banquillo tras ser arrastrado. Permitió dos carreras y cinco hits, ponchó a siete y dio una base por bolas.

San Diego se adelantó a Luis Castillo (0-1) con cuatro carreras, tres limpias, en la segunda entrada, acumulando cuatro hits y aprovechando una defensa poco estable. Luis Campusano conectó un sencillo impulsor para el tercer hit consecutivo de San Diego con un out y Jake Cronenworth llegó a base por un error de tiro de Castillo para llenar las bases. Otra carrera llegó con un rodado de Ramón Laureano al primera base Josh Naylor, quien falló la bola y solo tuvo la jugada en la base. Tatis siguió con un sencillo de dos carreras al centro.