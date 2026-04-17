Ramos da H4 de tres carreras, Webb lanza bien y los Giants vencen a los Nats

Heliot Ramos conectó un jonrón de tres carreras, Logan Webb lanzó seis entradas sólidas y los Gigantes de San Francisco vencieron a los Nacionales de Washington 10-5 el viernes por la noche.

Drew Gilbert y Casey Schmitt conectaron jonrones solitarios, y Matt Chapman consiguió tres hits e impulsó tres carreras para los Giants, que habían anotado tres carreras o menos en cada uno de sus últimos cinco partidos.

Ramos impulsó su cuarta carrera con una base por bolas con las bases llenas en la novena entrada.

Todos los bateadores de la alineación titular de San Francisco consiguieron al menos un hit, y los Giants lograron 15 hits en su segunda victoria consecutiva tras una racha de cuatro derrotas.

Webb (2-2) permitió cuatro carreras y siete hits. El lanzador derecho de 29 años ponchó a seis y dio dos bases por bolas.

James Wood y Daylen Lile conectaron jonrones, y José Tena bateó tres hits para los Nacionales en el primer partido de una serie de siete juegos en casa, tras una gira con un balance de 5-2.

Zack Littell (0-2) permitió ocho carreras y 11 hits en cuatro entradas para Washington.