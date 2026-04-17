Los peloteros con 4 mil hits como profesional

Pete Rose y Ty Cobb no son los únicos peloteros en alcanzar la cifra de cuatro mil imparables. Lo que si se está consciente es que ambos son los únicos en cristalizarlos en Grandes Ligas.

Un trío de grandes investigadores como Adam Darowski, de Sports Reference, así como Von Spalding y Scott Simkus han profundizado en la historia del béisbol para descubrir a todos los jugadores que han registrado al menos 4, 000 hits en sus carreras como profesionales.

El grupo es mucho más amplio de lo que quizás la mayoría considera. Desde leyendas de la gran carpa hasta estrellas en Japón y otras ligas del mundo exhiben en su portafolio haber alcanzado esta venerada cifra.

Los investigadores definen "profesional" y detallan de una forma meticulosa cada imparable disparado en las diversas ligas del mundo donde estos peloteros accionaron.

Este análisis profundo revela nombres inesperados y desafía las suposiciones comunes sobre los hitos. Como peloteros profesionales en todas las fases del béisbol esta es la lista completa de esos héroes de 4,000 o más imparables en el universo.

Número (1) Pete Rose, de EE.UU, 4,856 hits. (2) Héctor Espino, de México, 4,794 hits; (3) Ichiro Suzuki, de Japón, 4,635; (4) Matías Carrillo, de México, 4.573; (5) Minnie Miñoso, de Cuba, 4.533; (6) Julio Franco, dominicano, 4.463; (7) Ty Cobb, Estados Unidos, 4,409; (8) Jesús Sommers, México, 4.330; (9) Henry Aaron, Estados Unidos, 4,284; (10) Derer Jeter, Estados Unidos, 4.243; (11) Teolindo Acosta, Venezuela, 4.204; (12) César Tovar, Venezuela, 4.198; (13) Arnold Statz, Estados Unidos, 4.165; (14) Víctor Davalillo, Venezuela, 4.133; (15) Chico García, México, 4.099; (16) Bobby Abreu, Venezuela, 4.054; (17) Roberto Pérez, Venezuela, 4.051; (18) Nelson Barrera, México, 4.051; (19) Tany Pérez, Cuba 4.041; (20) Stan Musial, Estados Unidos, 4.035; (21) Robinson Cano, Dominicano, 4.026, aún activo; (22) Miguel Cabrera, Venezuela, 4.012 y (23) Héctor Rodríguez, Cuba, 4.011.