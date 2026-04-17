Fuente: Empresario boricua estaría cerca de comprar a los Padres de San Diego

La familia del fallecido propietario de los Padres de San Diego, Peter Seidler, está cerca de vender el equipo, según informó el viernes a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato porque los Padres no están haciendo comentarios públicos sobre el proceso.

El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el inminente acuerdo con el multimillonario de capital privado José E. Feliciano y su esposa, Kwanza Jones. Se espera que el equipo se venda por 3.900 millones de dólares, una cifra récord para un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol, superando con creces los aproximadamente 2.400 millones de dólares que Steven Cohen pagó por los Mets de Nueva York en 2020.

Feliciano, de 53 años, es cofundador y socio gerente de Clearlake Capital, una firma de capital privado con sede en Santa Mónica, California. La firma formó parte de un grupo de inversión que adquirió el club de la Premier League Chelsea en 2022, y Todd Boehly, propietario minoritario de los Dodgers de Los Ángeles, se convirtió en presidente de los Blues.

La familia de Seidler comenzó a explorar la venta de los Padres el pasado noviembre, dos años después del fallecimiento del popular Peter Seidler . Su hermano, John Seidler, ha ejercido como presidente de los Padres desde entonces.

Peter Seidler formó parte del grupo que compró a los Padres en 2012, y se convirtió en el propietario principal del equipo en 2020. Cautivó a los aficionados al béisbol de San Diego con su afán desmedido por ganar la primera Serie Mundial de los Padres, y el gerente general AJ Preller construyó una serie de equipos emocionantes que han llegado a los playoffs de la MLB en cuatro de las últimas seis temporadas, algo inédito en la historia del equipo.

El precio potencial de venta de los Padres refleja su valor como la única franquicia de San Diego en las cuatro ligas deportivas principales tradicionales de Norteamérica, lo que se traduce en una afición apasionada en su atractivo estadio, el Petco Park, en el centro de la ciudad. El equipo ha batido récords de asistencia en cada una de las últimas tres temporadas, culminando la temporada pasada con la impresionante cifra de 3.437.201 aficionados, la segunda mayor asistencia en las Grandes Ligas, solo superada por los Dodgers, que juegan en su estadio mucho más grande en Chavez Ravine.

Feliciano nació y se crió en Puerto Rico antes de asistir a Princeton y Stanford. Fue cofundador de Clearlake Capital hace dos década