Cachorros propinan novena derrota seguida a los Mets

Moisés Ballesteros, Nico Hoerner e Ian Happ conectaron jonrones, y los Cachorros de Chicago le propinaron a los Mets su novena derrota consecutiva, al aplastar a Nueva York 12-4 el viernes.

La racha negativa de los Mets es la peor desde que el equipo de 2004 perdió 11 partidos seguidos. Durante esa racha, han recibido 56 carreras en contra y solo han anotado 16.

Chicago anotó en cifras dobles por tercer partido consecutivo y por cuarta vez en la temporada, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Ballesteros puso el marcador 4-0 en la primera entrada con un jonrón de tres carreras.

Hoerner conectó tres hits e impulsó dos carreras tras establecer un récord personal con cinco carreras impulsadas en la victoria del miércoles por 11-2 en Filadelfia. Su jonrón de dos carreras en la segunda entrada contra Kodai Senga (0-3) puso el marcador 6-3. El segunda base, dos veces ganador del Guante de Oro, también realizó una espectacular atrapada en plancha para robarle un hit a Bo Bichette en la quinta entrada.

Happ añadió un jonrón de dos carreras en la octava entrada.

Edward Cabrera (2-0) lanzó seis entradas, permitiendo tres carreras y ocho hits, mientras los Cubs consiguieron su tercera victoria consecutiva.

Senga permitió siete carreras en su segundo partido consecutivo como titular.

El lanzador derecho japonés permitió seis carreras limpias y seis hits en 3 1/3 entradas, tras haber lanzado solo 2 1/3 en la derrota ante los Athletics la semana pasada. Su efectividad en cuatro aperturas es de 8.83.

Tras superar a Filadelfia por un marcador combinado de 21-6 en sus dos partidos anteriores, los Cubs se lanzaron a por Senga.

Seiya Suzuki impulsó una carrera con un sencillo en la primera entrada y Ballesteros puso el marcador 4-0 cuando conectó un batazo al jardín izquierdo con el siguiente lanzamiento.

Los Mets redujeron la desventaja a 4-3 en la segunda entrada con un doble productor de Marcus Semien y un sencillo de dos carreras de Tyrone Taylor que rebotó en la pared del jardín central. Taylor fue puesto out en segunda base por Pete Crow-Armstrong.