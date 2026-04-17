Caballero confía en los Yankees pese a una división complicada

El campocorto panameño José Caballero afirmó que los Yankees de New York se mantienen en la pelea pese a las dificultades en una división altamente competitiva.

“No se pueden ganar todas las series, quisiéramos hacerlo, pero así es el béisbol… si estamos en pelea es porque hemos ganado los juegos que tenemos que ganar”, expresó.

Caballero señaló que la clave para mantenerse en la contienda no radica en grandes cambios, sino en la confianza interna.

“Debemos seguir confiando en el grupo… sabemos que tenemos el talento”, dijo, enfatizando la importancia de la salud y el trabajo diario para que los resultados se alineen a favor del conjunto neoyorquino.

El jugador también destacó lo que significa para él vestir el uniforme de los Yankees y desempeñarse como campocorto, una posición que soñó desde niño.

“Es una motivación extra… es un orgullo poder ayudar al equipo que crecí apoyando”, comentó al ser entrevistado para el Listín Diario y la Semana Deportiva de CDN, Canal 37.

Sobre la dinámica dentro del clubhouse, Caballero elogió el liderazgo del capitán Aaron Judge, a quien describió como una figura clave más allá de su desempeño en el terreno.

“Todo el mundo ve lo que hace en el campo, pero lo que hace detrás de cámaras es lo que más me llena… siempre busca cómo ayudar a sus compañeros”, afirmó.

Finalmente, el infielder evitó entrar en polémicas sobre su interacción con los árbitros, aclarando que se trata de situaciones propias del juego.

“No tengo ningún problema con nadie… cuando entro a batear es una guerra con el lanzador”, explicó. Además, se mostró enfocado en aportar mientras espera el regreso de Anthony Volpe, reiterando que su prioridad es contribuir a que el equipo continúe sumando victorias.

Caballero, de 29 año y nacido en Ciudad Panamá, ha tenido un inicio discreto en términos ofensivos, registrando aproximadamente 16 juegos disputados, 63 turnos al bate, 9 hits, 1 cuadrangular y 8 carreras impulsadas, con un cuadrangular y un promedio cercano a .222, además de 2 boletos y 17 ponches.

“El Chema”, se convirtió en el jugador número 51 de su país en participar en la LIDOM durante la temporada 2024-25, vistiendo el uniforme de las Águilas Cibaeñas.

En 21 partidos, registró una línea ofensiva de 11 imparables en 65 turnos al bate (.169), incluyendo dos dobles, con nueve carreras anotadas, siete remolcadas, ocho boletos y siete bases robadas, aportando además velocidad y dinamismo en el corrido de bases.