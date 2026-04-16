Resumiendo a Vitelio

La entrevista de Vitelio Mejía a Listín Diario esta semana (disponible en la plataforma digital) se puede resumir en varios puntos relevantes.

.- El presidente de Lidom cree que en el país no se presentará otra versión de la Serie del Caribe hasta que no haya un nuevo estadio. Dice que ni el Quisqueya ni el Cibao reúnen requisitos para garantizar ganancias económicas. Y por ello la sede que le correspondía a RD en el 2028 ha sido negociada con los Marlins para ser montada en el estadio de Miami. Dice que allí hay garantía de beneficios.

Significa, de otro lado, que esto podría quedar en un limbo largo, pues no se sabe cuándo el gobierno se dispondrá a hacer un nuevo parque. Puede ser rápido, puede ser lejos.

.- Dijo que el sistema automático de control de bolas y strikes (ABS) podría ser implementado el próximo torneo aquí, pero todavía no está decidido. Primero habría que resolver un pequeño problema con el estadio de La Romana.

.- Plantea Vitelio que para aumentar la asistencia a la pelota local debe haber una transformación de concepto y facilidades. “Que ir al estadio se convierta en una experiencia agradable, modificando renglones como la adquisición de tickets, ingreso al estadio, parqueos, ambiente interior, servicios, etc.”

.- Dice que en el plano internacional tienen cuatro proyectos, pero ninguno de ellos está relacionado con regresar a Nueva York; todos serían con los Marlins, y contempla actividades con los demás países del área. Están hablando sobre eso.

.- Sobre Nueva York, explica que el señor Félix Cabrera, que montó las series de Licey-Águilas, tiene un proceso judicial en contra de Lidom. Ello así, porque tuvieron que suspender la serie de Águilas-Cigantes para el año pasado, pero ya habían adelantado un dinero a los equipos, a Lidom y a la Federación. Cabrera quiere que le devuelvan su dinero y ese caso está en la justicia.

.- Dijo que no hay nada nuevo de la posible franquicia en Puerto Plata, que tanto empuje tuvo en años recientes del ministro José Ignacio Paliza, haciendo inclusive una gran inversión gubernamental en el arreglo del estadio José Briceño. Eso está frizado, pues lo ideal sería que si hay expansión se sumen dos equipos, no uno. San Cristóbal pudiera ser el otro.

Vitelio Mejía está en su 5to. período como presidente de Lidom, desde 2017, y dice que mantiene en alto el interés y el entusiasmo de su puesto.

CARTA DE PLUTARCO

De otro lado, recibo una carta del Dr. Plutarco Arias, exministro de Salud y presidente de la Asociación de Fanáticos del Béisbol. Dice lo siguiente:

“Realmente creo que es justo opinar y considero prioritario para mejorar el espectáculo de Lidom elevar la calidad de participación de nuestros muchachos de MLB, pues es necesario, atendiendo una sugerencia que he hecho a los directivos aguiluchos.

“También, a grandes hombres jugadores de béisbol que están en retiro y son mis grandes amigos. Dicen ellos que los viajes en el país son muy tediosos y agotadores, razón por la que planteo como una necesidad las miniseries de tres juegos o 4.

“Si voy a Romana desde Santiago descanso en Juan Dolio; al día siguiente juego en San Pedro y luego en la capital, con Licey y Escogido, pernoctando en Santo Domingo.

“Si quiero dos juegos voy a San Francisco y Santiago, y así se hacen los ajustes en el calendario.

“De otro lado, eso de presentar Series del Caribe en Miami le resta mucho a la identidad nacional de los equipos”.

NOTAS DE MLB.-

.- Los Angelinos le ganaron a los Yanquis el último juego de la serie de 4, esta vez 11 por 4. Golpearon un poquito al zurdo Max Fried, quien lanzó 5.1 innings de 5 carreras, inclusive un jonrón. Pero el héroe fue Mike Trout, quien pegó 5 jonrones en la serie, estableciendo una marca de todos los tiempos para pelotero visitante. Ahora, Trout tiene 7 jonrones y 10 empujadas, buen OBP de .416. El Juez, Aaron Judge, disparó su 8vo. y suma 14 impulsadas, con un discreto OBP de .321. Los Angelinos tienen marca de 10-10. Los Yanquis, en 10-9, siguen su mala racha. Empezaron con 8-2, pero tienen 2-7 en sus últimos 9 partidos. Este viernes reciben a los Reales de Kansas City.

Los Mets perdieron su 8vo. seguido el miércoles ante Shohei Ohtani y los Dodgers. Ohtani lanzó 6 innings de 2 hits, 1 carrera, 10 ponches; tiene 2-0 y 0.50 de efectividad. Los Mets, con 7-12, estarán contra los Cubs el fin de semana.