Parker Messick coquetea con no-hitter, Leody Taveras se lo rompe, José Ramírez pega jonrón

Parker Messick mantuvo un juego sin hits hasta la novena entrada, José Ramírez conectó un jonrón por tercera vez en cuatro juegos y los Guardianes de Cleveland abrieron una serie de siete juegos en casa con una victoria de 4-2 sobre los Orioles de Baltimore el jueves por la noche.

En su undécima apertura en las Grandes Ligas, Messick (3-0) se enfrentó a un bateador más del mínimo durante ocho entradas antes de que Leody Taveras abriera la novena con un rodado que apenas eludió al segunda base Juan Brito, quien se lanzó en plancha, y se fue al jardín derecho para un sencillo.

Blaze Alexander conectó un sencillo de línea al jardín central antes de que el lanzador zurdo novato fuera retirado entre una ovación de pie de la multitud de 14.748 personas.

El sencillo de Taylor Ward ante el cerrador Cade Smith llenó las bases, y el elevado de sacrificio de Gunnar Henderson impulsó a Taveras. Pete Alonso conectó un doble productor que colocó corredores en segunda y tercera con un out.

Smith retiró entonces al bateador emergente Colton Cowser con un elevado al jardín central y a Samuel Basallo con un rodado para conseguir su cuarto salvamento.

Messick, de 25 años, otorgó dos bases por bolas e igualó su mejor marca personal con nueve ponches. Permitió dos carreras en poco más de ocho entradas, su salida más larga en las Grandes Ligas. Realizó 112 lanzamientos, 78 de ellos strikes.

El último juego sin hits en las Grandes Ligas fue el 4 de septiembre de 2024, cuando Shota Imanaga y dos relevistas de los Chicago Cubs se combinaron para vencer a los Pittsburgh Pirates 12-0 en Wrigley Field.

Cleveland tiene el mayor lapso actual entre juegos sin hits. El último del equipo fue el juego perfecto de Len Barker el 15 de mayo de 1981 contra los Toronto Blue Jays.

Chase DeLauter recibió base por bolas en la primera entrada y Ramírez conectó un jonrón con una recta en el primer lanzamiento de Shane Baz (0-2) hacia las gradas del jardín derecho-central para darle a Cleveland una ventaja de 2-0.

Steven Kwan conectó un sencillo productor de carrera en la quinta entrada y George Valera añadió un sencillo productor de carrera en la sexta.