Ohtani poncha 10 ponches y los Dodgers asestan a los Mets séptima revés seguido

Shohei Ohtani lanzó una carrera en seis entradas y ponchó a 10 bateadores, en los que tampoco bateaba desde 2021, y los Los Angeles Dodgers aplastaron a los Mets 8-2 la noche del miércoles, enviando a Nueva York a su séptima derrota consecutiva.

Dalton Rushing, que sustituyó a Ohtani como bateador designado, conectó su primer grand slam en su carrera ante el cerrador de los Mets, Devin Williams, en la octava. Kyle Tucker añadió un jonrón solitario con dos outs — el primero en casa como Dodger — ante Austin Warren, poniendo el marcador 8-1.

Ohtani (2-0) había lanzado 33 entradas consecutivas sin ninguna carrera limpia antes de que el doble impulsor de MJ Melendez en la quinta redujera la desventaja de Nueva York a 2-1. Fue su primera carrera limpia permitida desde el 27 de agosto contra Cincinnati.

Ohtani no estuvo en la alineación de bateo durante una apertura en el montículo por primera vez desde el 28 de mayo de 2021, con los Los Angeles Angels. El mánager Dave Roberts dijo que fue porque Ohtani seguía dolorido tras recibir un golpe en la parte trasera del hombro derecho por el lanzador de los Mets, David Peterson, el lunes.

Los ponches de Ohtani fueron el máximo de la temporada para un lanzador de los Dodgers. Ponchó dos veces a Francisco Lindor en una batalla de All-Stars. La segunda vez, Lindor se rió cuando Ohtani lanzó una recta de 99 mph en su undécima y última bola para terminar la tercera. Ohtani sonrió con ironía.

Ohtani recibió dos bases por bolas en 95 lanzamientos, 63 de ellos por strike. Ponchó a los tres bateadores en la sexta para poner fin a su actuación. Ohtani tuvo 22 swings fallidos, su mayor cantidad con los Dodgers.

Los Dodgers (14-4) barrieron a los Mets en casa por primera vez desde el 19 y 22 de junio de 2017. Además de las barridas sobre Arizona y Washington, los Dodgers tienen un récord de 9-0 contra rivales de la Liga Nacional esta temporada.

Los Dodgers lideraron 2-0 con un jonrón de dos carreras de Hyeseong Kim ante el abridor de los Mets, Clay Holmes (2-2), en la segunda entrada. Teoscar Hernández añadió un jonrón solitario en el campo opuesto al inicio de la sexta entrada contra el relevista Tobias Myers.

Los Mets lograron cinco hits jugando su undécimo partido sin el bateador lesionado Juan Soto (pantorrilla). Fueron superados 14-4 en la serie.

Melendez fue el único jugador de los Met que tuvo éxito contra Ohtani, con 2 de 2 y un par de dobles tras ser convocado desde Triple-A el miércoles.

Los Dodgers mejoraron su balance a 18-4 en el Día de Jackie Robinson — la mejor marca en las Grandes Ligas — desde que la MLB declaró por primera vez un día especial en 2004 para el jugador que rompió la barrera racial del béisbol en 1947 con Brooklyn.