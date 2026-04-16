Mike Trout vuelve a dar H4 y Anaheim supera a Judge y a los Yankees

Mike Trout conectó su quinto jonrón de la serie y los Angelinos de Los Ángeles superaron un jonrón de Aaron Judge en su victoria por 11-4 sobre los Yankees de Nueva York el jueves por la tarde para dividir la serie de cuatro juegos.

Trout, quien recientemente realizó un ajuste mecánico, bateó de 6-16 con cinco jonrones y nueve carreras impulsadas en la serie. Trout conectó su último jonrón con un out en la séptima entrada cuando mandó un slider de 2-2 del relevista Ángel Chivilli casi hasta la mitad de las gradas del jardín izquierdo para poner el marcador 7-4 a favor de Trout.

Trout conectó un jonrón en su quinto partido consecutivo en el Yankee Stadium y se convirtió en el cuarto jugador en batear cinco jonrones en una serie contra los Yankees. Los otros fueron Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990), según la investigadora de la MLB, Sarah Langs.

El último jonrón de Trout contribuyó a una inusual derrota de los Yankees cuando Judge y Giancarlo Stanton conectan jonrones en el mismo partido. Incluyendo la postemporada, Nueva York tiene un récord de 53-8 cuando ambos jugadores conectan jonrones.

Jo Adell conectó un grand slam en la octava entrada para los Angels, que lideran la Liga Americana con 32 jonrones.

Judge conectó su jonrón número 89 de su carrera en la primera entrada y Stanton bateó un cuadrangular de dos carreras para darle a los Yankees una ventaja de 3-2 en la cuarta entrada, antes de que los Angels anotaran cuatro carreras en la sexta contra Max Fried (2-1) y Fernando Cruz. Ben Rice también conectó un jonrón en la sexta entrada.

Trout recibió tres bases por bolas y anotó la carrera del empate en la sexta entrada, en la que anotaron cuatro carreras, gracias a un doble del ex Yankee Oswald Peraza, quien también conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada.

Vaughn Grissom conectó un sencillo productor que puso a su equipo por delante, y Josh Lowe conectó un sencillo de dos carreras para una ventaja de 6-3.

Los Yankees perdieron por séptima vez en nueve partidos y Fried permitió cinco carreras y tres hits en 5 1/3 entradas. El mánager Aaron Boone fue expulsado por primera vez en la temporada después de que Nueva York bateara en la octava entrada.

Brent Suter abrió el partido y lanzó más de dos entradas. Sam Aldegheri (1-0) permitió una carrera en 1 2/3 entradas.