Junior Caminero pega cuarto jonrón y guía triunfo de Tampa ante Medias Blancas

Junior Caminero conectó un jonrón y los Tampa Bay Rays anotaron dos carreras con bases llenas en la novena entrada, remontando para una victoria de 5-3 sobre los Chicago White Sox el jueves.

Los Rays (11-7) estuvieron abajo por una carrera en tres ocasiones antes de ponerse por delante contra los relevistas de los White Sox (6-13), Seranthony Dominguez y Lucas Sims, extendiendo su racha ganadora a seis juegos.

Domínguez entró al partido con una ventaja de una carrera después de que Everson Pereira conectara un jonrón en la octava entrada, su segundo cuadrangular en siete turnos al bate desde que regresó de un esguince de tobillo. Pero Domínguez salió entre abucheos con las bases llenas y un out después de permitir el jonrón de Caminero, un sencillo, una base por bolas, un bateador golpeado y un lanzamiento descontrolado.

Sims ponchó a Jake Fraley antes de otorgar bases por bolas a Hunter Feduccia y Taylor Walls. Los White Sox han perdido seis partidos consecutivos en casa tras comenzar con un récord de 3-0.

Los White Sox ganaron tres desafíos de ABS en la tercera entrada, dos por strikes que fueron cantados como bolas contra bateadores de los Rays, y luego revirtieron el tercer strike cantado por el árbitro principal Austin Jones contra Miguel Vargas. Vargas conectó el siguiente lanzamiento hacia la izquierda para su segundo jonrón de la temporada, poniendo fin a una racha de 0 de 19.

Walls puso a los Rays en el marcador con un sencillo que impulsó a Johnny DeLuca al plato en la cuarta entrada ante Anthony Kay.

El abridor de los Rays, Steven Matz, permitió dos carreras y seis hits en 5 1/3 entradas, saliendo del juego con corredores en primera y segunda base. Edgar Quero, el primer bateador al que se enfrentó el relevista Griffin Jax, puso a los Sox arriba con un doble al jardín izquierdo antes de que Jax lograra salir de una situación complicada con las bases llenas para abandonar la entrada.

Richie Palacios conectó un sencillo productor de carrera en la séptima entrada para empatar el partido.

El cantante Gerald Chaney, quien se desplomó y fue trasladado a un hospital mientras cantaba "Lift Every Voice and Sing" el miércoles, se encuentra "bien" e incluso cantando, según informó su equipo médico.