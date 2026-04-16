James Wood decide triunfo de los Nacionales con sencillo en la décima entrada

James Wood conectó un sencillo para anotar al corredor automático Jorbit Vivas en la décima entrada y los Nacionales de Washington vencieron a los Piratas de Pittsburgh 8-7 el jueves.

El relevista Clayton Beeter (1-0) consiguió su primera victoria profesional a pesar de permitir la carrera en la novena entrada que llevó el partido a entradas extra. Brandon Lowe conectó un sencillo al cuadro para anotar a Jake Mangum, a quien Beeter había otorgado base por bolas.

Dennis Santana (2-1) lanzó la parte alta de la décima entrada para los Piratas.

Orlando Ribalta logró su primer salvamento profesional.

Los Nacionales anotaron cuatro carreras en la parte alta de la quinta entrada. El campocorto novato Konnor Griffin cometió un error de lanzamiento que permitió las tres primeras carreras. Luis García Jr. bateó para una jugada de selección y Griffin no pudo tocar la segunda base a tiempo antes de lanzar descontroladamente a primera. Drew Millas, Vivas y Nasim Núñez anotaron.

Los Piratas impugnaron el deslizamiento de Núñez a segunda base por posible contacto ilegal, pero la decisión se mantuvo.

García anotó gracias a un error de lanzamiento de Braxton Ashcraft.

Los Piratas respondieron en la parte baja de la entrada con cuatro carreras propias. Oneil Cruz conectó un doble para impulsar a Billy Cook, y luego Marcell Ozuna bateó un jonrón de tres carreras.

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