Félix Neón hará su debut en la MLB este viernes

El árbitro dominicano Félix Neón dará un paso histórico este fin de semana al convertirse en el más reciente representante del país en debutar en las Grandes Ligas.

Neón hará su estreno este viernes en Boston, cuando los Boston Red Sox reciban a los Detroit Tigers en el emblemático Fenway Park, uno de los escenarios más tradicionales del béisbol.

El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), Vitelio Mejía Ortiz, ponderó el logro como un reflejo del crecimiento del arbitraje nacional. “Félix Neón es un ejemplo de disciplina y perseverancia. Su llegada a las Grandes Ligas confirma la calidad del desarrollo arbitral en nuestro país”, afirmó.

El juez es producto del sistema de formación de la LIDOM. Se desarrolló en la Academia de Desarrollo de Árbitros de Béisbol (ADAB) y acumuló experiencia en la Liga Dominicana de Verano antes de dar el salto al sistema organizado.

En 2019 participó en un campamento de MLB en Myrtle Beach y, un año más tarde, ingresó a la Academia de Entrenamiento de Árbitros en Vero Beach, Florida. Aunque su debut en ligas menores estaba previsto para 2020, la pandemia del COVID-19 obligó a posponer su inicio profesional.

Finalmente, en 2021 comenzó su carrera en Clase A de temporada corta, desde donde fue escalando de nivel de manera progresiva, respaldado por evaluaciones consistentes dentro del sistema.

Nacido en Barahona y con 29 años, Neón integra el cuerpo arbitral de la LIDOM desde 2018, consolidándose como uno de los principales exponentes dominicanos en su área.

Con este paso, se suma a Ramón Ferrer como los únicos árbitros dominicanos que han alcanzado el nivel de las Grandes Ligas, reforzando la presencia del país no solo en el terreno de juego, sino también en la estructura arbitral del béisbol profesional.