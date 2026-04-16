“Ir al estadio debe ser una experiencia agradable”, dice presidente de Lidom

Los fanáticos, según los propios peloteros, son el motor que da vida al béisbol, y eso no deja fuera a la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).

Sin embargo, en los últimos años la baja asistencia a los estadios en Lidom ha sido un tema recurrente.

Más allá de los clásicos enfrentamientos entre Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas —o duelos puntuales ante los Leones del Escogido—, la realidad es que muchos partidos se juegan ante graderíos semivacíos. En encuentros entre equipos con menor arrastre de público, la asistencia suele ser muy limitada, reflejando una desconexión progresiva entre el espectáculo y el fanático.

En ese contexto, el presidente de Lidom, Vitelio Mejía, tiene claro cuál debe ser el enfoque inmediato de la liga y sus equipos: mejorar la experiencia del fanático como prioridad absoluta.

“Nosotros tenemos que entender que el fanático hoy tiene más opciones que nunca. Si no le ofrecemos una experiencia atractiva en el estadio, simplemente se queda en su casa”, afirmó Mejía en entrevista con Listín Diario en su nueva sección Palco de Grandes Ligas.

Y es que, en la actualidad, la comodidad del hogar compite directamente con el espectáculo en vivo. Un televisor de 65 o más pulgadas, acceso a múltiples transmisiones simultáneas, comida, bebida y un ambiente controlado hacen que la decisión de asistir al estadio implique más sacrificios que incentivos.

¿Cómo mejorar?

Ante esa realidad, Mejía comenzó a enumerar los puntos críticos que deben ser atendidos.

Vitelio Mejía, presidente de Lidom durante su intervención en “Palco de Grandes Ligas”, nueva sección del Listín Diario.Víctor Ramírez

El primero, y quizás más básico, es el proceso de compra de taquillas, que, aunque ha mejorado en los últimos años, todavía presenta deficiencias significativas, especialmente en juegos de alta demanda.

“Comprar una taquilla no puede ser una odisea. En tiempos en que la tecnología está en su máximo potencial, adquirir la boleta debe ser lo más sencillo”, sostuvo.

A esto se suma el acceso a los estadios, otro de los mayores dolores de cabeza para los fanáticos. Calles cerradas sin previo aviso, cambios constantes en las rutas de entrada y una logística poco clara generan frustración incluso antes de que inicie el partido.

“Desde que el fanático sale de su casa, tiene que tener claridad de cómo va a llegar, por dónde entra y qué se va a encontrar. No puede ser que un día entre por un lado y en el juego siguiente por otro”, agregó.

El tema de los parqueos también ocupa un lugar central en las críticas. En muchos casos, los asistentes deben dejar sus vehículos a varias cuadras de distancia, en avenidas como la J.F. Kennedy o la San Martín.

Una vez dentro del estadio, la situación no mejora del todo. Mejía reconoció que aspectos como el servicio que recibe el fanático deben ser mejorados.

“El fanático tiene que sentirse cómodo, como en su casa. Los baños deben estar en buenas condiciones, al igual que los asientos”, expresó.

La comida

Uno de los puntos que más llamó la atención en su análisis fue el relacionado con la oferta gastronómica dentro de los estadios. Actualmente, para comprar comida, muchos fanáticos deben abandonar sus asientos y desplazarse a zonas donde pierden visibilidad del juego.

“No puede ser que tú tengas que dejar de ver el partido para comprar algo de comer. Mientras estás abajo, escuchas la reacción del público y no sabes qué pasó. Eso hay que cambiarlo”, explicó.

En ese sentido, Mejía apuesta por un modelo más cercano al de las Grandes Ligas, donde los espacios están diseñados de forma que el fanático pueda consumir sin perder de vista el terreno.

“Lo ideal es que tú puedas comprar en el mismo nivel, seguir viendo el juego y no perderte nada. Eso es parte de la experiencia moderna del béisbol”, indicó.

Vitelio también puso como referencia escenarios internacionales, como el estadio Monumental de Venezuela, concebido para albergar eventos de gran escala con estándares de primer nivel.

“Son estadios pensados para todo: capacidad, parqueos, comodidad, servicios. Nosotros, siendo una potencia en béisbol, no podemos aspirar a eventos internacionales porque nuestras instalaciones no lo permiten”, lamentó.

Espacio familiar

Más allá de la infraestructura, Mejía insiste en que el enfoque debe ser integral, incluyendo espacios familiares dentro de los estadios. Áreas infantiles, zonas de entretenimiento alternativo e incluso amenidades como piscinas o espacios recreativos forman parte de la visión de una experiencia más completa.

“Hay estadios donde tú puedes ir en familia y cada quien tiene su espacio. El padre, viendo el juego, los niños jugando, todo en un mismo lugar. Eso es lo que tenemos que buscar”, señaló.

Finalmente, el presidente de Lidom fue claro en que, aunque la construcción de un nuevo estadio es una necesidad, no puede ser una excusa para postergar mejoras inmediatas que están en manos de los equipos.