Trevor Story jonronea e impulsa 5 en la victoria de Bston sobre Mellizos

Trevor Story conectó un jonrón e impulsó cinco carreras el miércoles para liderar a los Boston Red Sox sobre los Minnesota Twins 9-5.

Connelly Early (1-0) permitió una carrera, dos hits y dos bases por bolas con cinco ponches en seis entradas, la más larga de sus ocho aperturas en las Grandes Ligas.

Andruw Monasterio conectó tres de los 13 hits de Boston. Ceddanne Rafaela, bateando segundo en el orden por apenas segunda vez en su carrera en las Grandes Ligas, se fue de 1-3 con una base por bolas.

Simeon Woods Richardson (0-3) permitió siete carreras —seis limpias— 10 hits y tres bases por bolas en cinco entradas.

Austin Martin conectó dos hits, incluyendo un jonrón. Ryan Kreidler bateó un jonrón de tres carreras en la novena entrada para los Twins, quienes sufrieron su segunda derrota en 10 juegos.

Martin conectó un jonrón en la primera entrada, pero Boston anotó cinco en la tercera y dos en la quinta y la sexta, para tomar una ventaja de 9-1.

Boston aprovechó un doble error en la tercera entrada del segunda base Luke Keaschall, quien fildeó el batazo productor de Masataka Yoshida, dejó caer la pelota cuando intentaba lanzar a segunda base y luego la lanzó más allá del primera base Josh Bell, permitiendo que anotara una segunda carrera.

Story continuó en el siguiente lanzamiento con su segundo jonrón de la temporada, un batazo de tres carreras. Añadió un doble de dos carreras en la sexta entrada contra Anthony Banda.