Jordan Walker extiende su racha de hits a 11 juegos y San Luis vence Guardianes
José Ramírez agota su turno al bate número seis mil 40 de su carrera, un récord para la franquicia
Nathan Church conectó tres hits, Alec Burleson impulsó dos carreras y Jordan Walker extendió su racha de hits a 11 juegos, mientras que los Cardenales de San Luis vencieron a los Guardianes de Cleveland 5-3 el miércoles.
Dustin May (2-2) permitió una carrera, seis hits y una base por bolas, y ponchó a cuatro bateadores en seis entradas. Riley O'Brien lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su quinto salvamento y ayudar a St. Louis a ganar su segundo partido consecutivo.
Slade Cecconi permitió una carrera y tres hits, pero concedió cinco bases por bolas, la mayor cantidad en su carrera, y lanzó 87 lanzamientos en cuatro entradas para Cleveland, que perdió juegos consecutivos por primera vez en esta temporada.
JJ Wetherholt conectó un elevado de sacrificio al jardín central ante Tim Herrin después de que Connor Brogdon (2-2) otorgara una base por bolas a Victor Scott II para llenar las bases en la sexta entrada, y Burleson conectó un sencillo de dos carreras por el centro para poner a St. Louis arriba 4-1.
En la primera entrada, José Ramírez bateó para una jugada de selección del fildeador en su turno al bate número 6.040 de su carrera, un récord para la franquicia, rompiendo así el récord de Nap LaJoie, que databa de hace 112 años.
Walker conectó un doble al jardín izquierdo en la octava entrada para extender su racha de hits.